Isi nos cuenta cómo se encuentra Raquel Mosquera tras recibir el alta hospitalaria

El pasado 13 de abril, sobrepasada por todas las informaciones sobre su matrimonio con Pedro Carrasco que estaban saliendo a la luz a raíz de la serie documental de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera sufría un brote psicótico que hacía temer por su vida a sus familiares. Afortunadamente, todo quedó en un importante susto del que la peluquera se recupera favorablemente.



Después de casi 13 días ingresada en el Hospital Puerta de Hierro, y tras ajusatarle la medicación para tratar la bipolaridad contra la que sufre hace casi dos décadas, Raquel recibía este lunes el alta hospitalaria y, oculta bajo una manta para que no captásemos ninguna imagen suya, la viuda de Pedro Carrasco llegaba a su domicilio acompañada por su pareja, Isi.



Arropada por su familia, y con el cariño de sus dos hijos - Raquel y Romeo - la peluquera descansa ya en su casa, de donde no ha salido en las últimas horas. A quien sí hemos podido ver ha sido a Isi, que nos ha contado cómo se encuentra Raquel tras su alta hospitalaria (que no médica): "Está bien" ha confirmado el nigeriano entre balbuceos esta mañana antes de llevar a su hijo al colegio, sin entrar en detalles acerca del tratamiento que seguirá ahora la madrileña ni adelantar cuándo podremos verla de nuevo y hablar con ella tras el susto de salud que hizo temer a su familia lo peor.