Inversores siguen viendo película que definió la crisis de 2008

(Bloomberg) -- La carrera de J.C. Chandor como guionista estaba en un punto bajo cuando escribió “El precio de la codicia” para capturar la extrema ansiedad que se desata cuando las apuestas altamente apalancadas de un banco de inversión se derrumban.

La película, en la que figuran Stanley Tucci, Kevin Spacey y Zachary Quinto, interpreta la angustia de la crisis financiera de 2008 y prueba resistencia al gran potencial de los valores respaldados por hipotecas. Así, Chandor llegó a la fama.

Diez años después de su estreno, los inversionistas regresan de nuevo a la película cuando el pánico se apodera de los mercados. Los datos de un sistema de gestión de cuentas que rastrea los ingresos por visualizaciones de la cinta tienden a aumentar en tiempos de volatilidad del mercado, dijo Chandor a Bloomberg News en un blog de preguntas y respuestas en vivo.

“Siempre bromeo con mis productores que si de alguna manera pudiéramos rastrear los alquileres de la película en los 50 mejores hoteles de negocios del mundo, probablemente podríamos apostar cuándo hay problemas en el horizonte”, dijo.

Cuando un joven analista de riesgos se enfrenta a grandes pérdidas acumuladas por operadores en un banco anónimo de Nueva York, los gerentes se dan cuenta de la desagradable opción que tienen: realizar una venta instantánea de valores sin valor alguno y destruir la reputación del banco en la comunidad de inversionistas, o mantener los activos y ver cómo el banco cae en la ruina.

“No tenía idea de lo grande que sería, ni que para el estreno de mi película en otoño de 2011 la gente estaría protestando en las calles y se tenía que salvar a los mercados como estaban. Iba un poco por delante de la historia real”, dijo Chandor.

La película dio en el blanco en lo relativo a las realidades de Wall Street en 2008, dijo el estratega de mercado global de Citigroup Matt King.

“La historia está llena de ejemplos de mercados que se mueven mucho más de lo que la gente esperaba, y como resultado se ganan o se pierden grandes sumas. Basta con ver lo que pasa con Archegos o GameStop”, dijo King, que anticipó la caída de Lehman Brothers en un artículo de 2008.

Dinero barato

Chandor comenzó a escribir el guion ese año después de que Bear Stearns fuera víctima de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. El desafío era hacer que la audiencia se preocupara por el destino de los protagonistas en un momento en que la reputación de los banqueros de inversión estaba en ruinas. Su respuesta: “mantenerlo real y humano”.

Había conocido el mundo bancario desde que visitó el piso de operaciones de Merrill Lynch con su padre, quien trabajó allí durante 40 años. La investigación para la película incluyó visitas al antiguo piso de Salomon en Citi para que los actores sintieran cómo era una verdadera mesa de operaciones.

Lo más cerca que se acerca la película de una apología de la crisis es cuando Will Emerson, un operador de crédito interpretado por Paul Bettany, insiste en que el banco simplemente está encontrando formas de darle al mundo lo que quiere: acceso a dinero barato.

“Ese tipo de hipocresía es algo que personalmente encuentro fascinante y siempre estoy tratando de explorar”, dijo Chandor. “¿Es el sistema el que tiene la culpa, las personas que operan dentro del sistema en particular o el resto de nosotros que permitimos que el sistema exista y se beneficie incluso si no estamos de acuerdo con lo que allí sucede?”. Esas son las preguntas.

La película vuelve a un tema muy usado cuando Hollywood se cruza con Wall Street: el dinero es tan abstracto que trabajarlo termina siendo un juego. En una de las frases más icónicas de la película, el director ejecutivo del banco, John Tuld, interpretado por Jeremy Irons, explica por qué el personaje de Spacey debería sacrificar su carrera para salvar el banco.

“Es solo dinero”, dice. “Pedazos de papel con imágenes para que no tengamos que matarnos unos a otros para conseguir algo de comer”.

Nota Original:Investors Are Still Returning to Movie That Defined 2008 Crisis

