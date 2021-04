Importaciones chinas de granos y márgenes impulsan ganancias de ADM al 76% en primer trimestre

Por Karl Plume y Arunima Kumar

27 abr (Reuters) - Archer Daniels Midland Co reportó el martes un alza de 76% en sus ganancias del primer trimestre, ya que la robusta demanda de importaciones de China y los márgenes de procesamiento de oleaginosas mejoraron el negocio agrícola del operador y productor de granos estadounidense.

La compañía estimó "un crecimiento significativo interanual" en 2021, ya que las vacunaciones contra el COVID-19 se han acelerado y las restricciones por la pandemia continúan relajándose en algunos mercados, lo que eleva la demanda por los productos de la compañía, como cereales, alimento para animales y biocombustibles.

Los resultados de ADM ofrecen un vistazo inicial a la industria de los mayores operadores de granos del mundo en momentos en que emergen de una pandemia que tuvo grandes repercusiones en el consumo de alimentos y la demanda de combustibles, ya que las personas cocinaron más en casa y evitaron los viajes innecesarios.

Se espera que el relajamiento de las restricciones beneficie a empresas agroindustriales como ADM y sus rivales Bunge Ltd, Cargill Inc y Louis Dreyfus Co, conocidas como el cuarteto ABCD de principales operadores de granos.

ADM dijo que los tres grandes segmentos de la empresa reportarán resultados más robustos en 2021.

La empresa dijo que sus servicios agrícolas y la unidad de oleaginosas registraron ingresos récord en el primer trimestre, a pesar de que las ventas de los productores y las cosechas se retrasaron en Sudamérica.

Las ganancias netas atribuibles a AMD subieron a 689 millones de dólares, o 1,22 dólares por acción, en los tres meses que terminaron el 31 de marzo; y se comparan con 391 millones de dólares, o 69 centavos de dólar por papel, reportados en igual periodo del año anterior.

La facturación trimestral ascendió 26,2% a 18.890 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones de Wall Street de ingresos por 16.380 millones de dólares, de acuerdo a datos IBES de Refinitiv.

(Reporte de Karl Plume en Chicago y Arunima Kumar en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)