Huarong paga bonos offshore con apoyo de un banco estatal chino

(Bloomberg) -- China Huarong Asset Management Co. pagó un bono offshore que vencía el martes con fondos proporcionados por el mayor banco estatal del país, dijeron personas familiarizadas con el asunto, una señal de que los bancos chinos están atentos a los llamados del Gobierno para apoyar al administrador de deudas en dificultades.

La sucursal en Singapur de Industrial & Commercial Bank of China Ltd. otorgó a Huarong un préstamo para ayudar a la compañía a pagar su bono de 600 millones de dólares de Singapur (US$452 millones) con vencimiento el 27 de abril, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada.

El apoyo se produce después de que el regulador financiero de China pidiera a los bancos extender los préstamos a Huarong por al menos seis meses para ayudar a la compañía a refinanciar la deuda, dijeron las personas. Mientras que medios de comunicación como REDD han informado previamente aspectos de la orientación de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, los inversionistas han estado buscando pistas sobre si se aplicaría a la deuda externa.

Los bonos offshore de Huarong cayeron este mes después de que la compañía incumpliera un plazo para informar resultados, lo que alimentó la especulación sobre una inminente reestructuración de deuda que ha afectado a los mercados crediticios en Asia. Con más de US$20.000 millones en pagarés en circulación, incluidos US$3.700 millones con vencimiento este año, Huarong es uno de los prestatarios más prolíficos de China en los mercados internacionales. También es propiedad mayoritaria del Ministerio de Finanzas del país, lo que lo convierte en un referente de la voluntad del Gobierno de respaldar los pasivos de las empresas estatales.

La falta de claridad sobre el apoyo de Pekín llevó a Fitch Ratings a reducir el lunes su calificación crediticia de Huarong en tres niveles, un día después de que la compañía dijera que incumpliría un segundo plazo para informar sus resultados anuales establecido para fines de abril.

ICBC declinó hacer comentarios. La comisión reguladora china y Huarong no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Las unidades de Huarong dijeron el martes más temprano que pagaron el bono en dólares de Singapur junto con 960 millones de yuanes (US$148 millones) de deuda que también vence el 27 de abril.

Si bien el apoyo de los bancos puede ayudar a Huarong a evitar un default a corto plazo, no está claro si las autoridades chinas han decidido un plan para resolver los desafíos a más largo plazo de la compañía. Los reguladores han guardado silencio sobre el tema, diciendo solo que Huarong está operando normalmente y tiene una amplia liquidez.

Nota Original:Huarong Repays Offshore Bond With Help From State-Owned Bank (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.