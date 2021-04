HRW urge a Japón a suspender sus ayudas no humanitarias a Birmania

La ONG Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy al Gobierno de Japón que suspenda de forma inmediata todos los proyectos de ayuda con fines no humanitarios "que benefician a la junta militar o al Ejército" de Birmania, tras el golpe militar. EFE/EPA/STRINGER

Tokio, 27 abr (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy al Gobierno de Japón que suspenda de forma inmediata todos los proyectos de ayuda con fines no humanitarios "que benefician a la junta militar o al Ejército" de Birmania, tras el golpe militar.

Tokio ya anunció que ha paralizado sus ayudas al desarrollo a Birmania desde el golpe del pasado 1 de febrero, a excepción de "los casos considerados importantes desde el punto de vista humanitario y para mejorar las condiciones de vida de los birmanos", según dijo el ministro portavoz nipón, Katsunobu Kato, a finales de marzo.

No obstante, HRW considera que Japón "todavía tiene que adoptar una postura pública clara sobre los proyectos en marcha" de ese tipo, según destacó en un comunicado publicado hoy la organización de defensa de los derechos humanos.

"Mientras las fuerzas de seguridad de Birmania disparan a manifestantes en las calles, Japón no debería adoptar una postura de 'esperar a ver' sino responder de forma rápida y responsable", señaló HRW.

La ONG urgió a Japón a "suspender todos los proyectos no humanitarios que benefician a la junta militar, como parte de los esfuerzos globales para presionar a los generales para que pongan fin a la represión violenta".

Human Rights Watch subrayó que la represión de los militares birmanos ha dejado al menos 750 fallecidos hasta el momento, así como la detención de más de 3.400 políticos, funcionarios, activistas y periodistas.

Japón, uno de los mayores donantes internacionales de ayudas al desarrollo a Birmania, solo ha concedido financiación para dos proyectos de ese tipo desde febrero, según ha explicado el ministerio nipón de Exteriores, que analiza los casos uno a uno para determinar cuáles siguen adelante.

A diferencia de su principal aliado, Estados Unidos, y de la Unión Europea y de otros países occidentales, Japón no ha optado hasta la fecha por la imposición de sanciones a la cúpula militar birmana tras el golpe.

Japón entregó a Birmania unos 190.000 millones de yenes (1.700 millones de dólares) en ayudas al desarrollo en 2019, lo que le sitúa como el mayor donante al país junto a China, según datos del Ministerio nipón de Exteriores.

Tokio mantiene lazos comerciales estrechos con Bimania, donde operan cerca de medio millar de empresas niponas, principalmente en el sector manufacturero, y es el quinto mayor inversor foráneo en el país.