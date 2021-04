Halep: "Madrid es especial, llevaba dos años esperando volver"

Simona Halep. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND / Archivo

Madrid, 27 abr (EFE).- La rumana Simone Halep, doble campeona del Mutua Madrid Open en 2016 y 2017 y finalista en otras dos ocasiones, la última en 2019, declaró que la ciudad española es "especial" y llevaba "dos años esperando volver" a un torneo que le "gusta mucho".

Halep se medirá en la primera ronda a la española Sara Sorribes, que está en el torneo con una invitación y a la que ya venció en Roland Garros en 2020.

"Me siento bien y estoy feliz de estar en Madrid. Aquí mi juego se ve bien y no tengo nada más que pedir", dijo Halep, que guarda "un recuerdo genial" de sus anteriores participaciones en la ciudad española.

"En Madrid he tenido grandes resultados y aquí las condiciones son buenas para jugar. Me siento como en casa, es un buen torneo y en realidad llevaba esperando dos años para volver aquí", confesó.

Halep comenzó la temporada de tierra batida la pasada semana en Stuttgart (Alemania) llegando a semifinales, la continuará en Madrid y después irá a Roma (Italia). "Va a ser una temporada normal con el calendario previsto", subrayó.

Sobre la pista de la Caja Mágica de Madrid, Halep destacó que "la altitud hace que las pelotas boten más alto y las condiciones sean más complicadas".

"Aun así, estas condiciones me ayudan porque la pelota vuela un poco más y tengo un extra energía. Estoy confiada y creo que puedo hacer un gran juego en estas pistas", manifestó.

Por último, Halep habló sobre la "burbuja" en que se está convirtiendo el tenis para poder afrontar los diferentes torneos por el mundo debido a la pandemia global de la COVID-19.

"No es nada fácil, es muy difícil estar en esta burbuja todas las semanas, pero tenemos que estar agradecidos de que estos torneos están sucediendo. Es un privilegio estar jugando en estos tiempos tan duros aunque no puedas relajarte en los sitios tanto como antes", concluyó.