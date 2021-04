Habrá un argentino rezagado en Copa y será canalla o cuervo

En la imagen, el entrenador de San Lorenzo Diego Dabove. EFE/Buda Mendes/Archivo

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Rosario Central y San Lorenzo, o lo que es lo mismo, el Canalla y los Cuervos, jugarán este miércoles un duelo entre argentinos que dejará muy tocadas las posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana para uno de los dos.

Debido a que en este nuevo formato solo avanza el líder de cada grupo y que ambos conjuntos perdieron en la primera jornada, una derrota más sería decisiva, y un empate, dependiendo de lo que pase entre 12 de octubre y Huachipato, tampoco podría servir a nadie.

CENTRAL PIENSA EN SU CLÁSICO MÁS QUE EN LA COPA

Rosario Central, además, tiene este próximo fin de semana otro duelo que cuenta mucho más que cualquier punto, su clásico ante Newell's Old Boys.

Por ello, su entrenador, Cristian "Kily" González, apunta a formar un once repleto de suplentes para dar prioridad al encuentro de la Copa de la Liga, donde tienen pocas posibilidades de avanzar a la próxima ronda.

Se especula con que algunos titulares que jugarán ante San Lorenzo por la Sudamericana serán el centrocampista Rodrigo Villagra y el portero Jorge Broun.

En el caso de Villagra, su titularidad se deberá a que debe cumplir sanción en la próxima fecha liguera, así que el Kily puede exprimirlo en el encuentro copero.

El Canalla viene en una mala racha tras perder contra los paraguayos de 12 de Octubre en la primera jornada copera y caer de nuevo el pasado fin de semana contra Estudiantes de La Plata.

Aun necesitado de victorias, jugadores clave como Marco Ruben y Emiliano Vecchio apuntan a descansar contra San Lorenzo.

MORAL ARRIBA PARA SAN LORENZO

San Lorenzo perdió la pasada semana en la jornada inicial de la Sudamericana contra Huachipato, octavo clasificado de la pasada liga chilena, y solo cuatro días después le ganó como visitante al que muchos consideran el mejor equipo de América, el River Plate de Marcelo Gallardo.

Así pues, el Ciclón, capaz de lo mejor y de lo peor en una temporada que está siendo una montaña rusa para el hincha cuervo, buscará ratificar el buen rumbo tomado este fin de semana en el Monumental.

El equipo de Diego Dabove podría tener el esperado regreso del pivote colombiano Yeison Gordillo, lesionado casi desde su llegada al cuadro porteño.

De la presencia que puede ganar en el centro del campo con Gordillo se pueden beneficiar los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero, aunque su titularidad no está asegurada.

Dabove, al igual que el Kily, podría optar por que algunos de sus titulares descansaran con vistas al próximo duelo liguero, donde se juegan gran parte de sus opciones de pasar a la siguiente fase contra Godoy Cruz.

Es por eso que podrían entrar en el equipo jugadores poco habituales como Franco Troyansky y Alexander Díaz, este último en la punta del ataque en el lugar del lesionado Franco Di Santo.

La portería parece propiedad del capitán Sebastián Torrico, excepcional en la victoria ante River, que repetirá en el Gigante de Arroyito.

Los defensas Andrés Herrera y Manuel Insaurralde pueden volver al equipo tras estar aislados por covid-19, mientras que son duda Diego "Torito" Rodríguez, Alexis Sabella y uno de los protagonistas de la victoria en el Monumental, Nicolás Uvita Fernández.

- Alineaciones probables:

Rosario Central: Jorge Broun, Fernando Torrent, Joaquín Laso, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila, Rodrigo Villagra, Diego Zabala, Luciano Ferreyra, Lucas Gamba, Francesco Lo Celso y Luca Dupuy.

Entrenador: Cristian "Kily" González.

San Lorenzo: Sebastián Torrico, Andrés Herrera, Alejandro Donatti, Federico Gattoni, Gabriel Rojas, Siro Rosané, Yeison Gordillo, Óscar Romero, Ángel Romero, Alexander Díaz y Franco Troyansky.

Entrenador: Diego Dabove.

Árbitro: El uruguayo Christian Ferreyra.

Estadio: El "Gigante de Arroyito" de Rosario, a puerta cerrada.

Hora: 21.30 local (0.30 GMT del jueves).