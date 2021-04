Guerrero y Ormeño son novedades en la lista preliminar de Perú para la Copa América

En la imagen, el jugador de Perú Paolo Guerrero. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Lima, 27 abr (EFE).- Paolo Guerrero, del Internacional brasileño, y Santiago Ormeño, del Puebla mexicano, son las principales novedades de la lista preliminar de cincuenta jugadores convocados por la seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para la Copa América.

Guerrero, capitán y máximo goleador histórico de la Blanquirroja, vuelve a ser convocado tras haber superado una larga lesión por una rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha, y aunque ya ha vuelto a competir con el Inter de Porto Alegre, aún no está al 100 %.

Para Ormeño, delantero mexicano nacionalizado peruano, esta es su primera convocatoria con la Blanquirroja, aunque su presencia en la lista final no está aún garantizada.

El jugador del Puebla es nieto del exportero peruano nacionalizado mexicano Walter Ormeño, que llegó a defender la portería de la Blanquirroja entre los años 40 y 50, incluida la Copa América de 1949, donde el combinado peruano acabó en tercer lugar.

Ormeño, que esta temporada lleva dieciséis goles en 32 partidos de la liga mexicana, ya se quedó el año pasado muy cerca de ser llamado por Gareca para los partidos de Perú en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

También están de regreso tras haberse perdido los últimos partidos de Perú el delantero Jefferson Farfán, que está volviendo a competir en Alianza Lima tras haber superado una intervención en su rodilla; y el centrocampista Christian Cueva, que está recuperando el nivel competitivo en Arabia Saudí.

Además de la Liga 1 de Perú, el torneo que más jugadores peruanos aporta a esta convocatoria es la MLS estadounidense con cinco, seguido de la liga mexicana, con cuatro.

Como ya anticipó Gareca en una entrevista a Efe el lunes, la lista final de convocados para la Copa América será muy similar a la nómina que utilice para jugar en los días previos los partidos de eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 frente a Colombia y Ecuador.

En la próxima Copa América, una edición especial que debía haberse disputado el año pasado pero que se aplazó al 2021 por la pandemia del covid-19, Perú se medirá en la fase de grupos a Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela.

- La lista de cincuenta convocados es la siguiente:

Porteros: Carlos Cáceda (Melgar), José Carvallo (Universitario), Pedro Gallese (Orlando City-EAU) y Renato Solís (Sporting Cristal).

Defensas: Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP), Alexander Callens (New York City-EAU), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Aarón Sánchez (Cantolao), Luis Abram (Vélez Sarsfield-ARG), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Sporting Cristal), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Kluiverth Aguilar (Alianza Lima), Josué Estrada (UTC), Christian Ramos (César Vallejo), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA), Miguel Araujo (Emmen-NLD), Renzo Garcés (César Vallejo), Paolo Reyna (Melgar), Carlos Zambrano (Boca Juniors-ARG), Marcos López (San José Earthquakes-EAU) y Jean-Pierre Rhyner (Emmen-NLD).

Centrocampistas: Wilder Cartagena (Godoy Cruz-ARG), André Carrillo (Al Hilal-SAU), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Erinson Ramírez (Deportivo Municipal), Pedro Aquino (América-MEX), Gabriel Costa (Colo Colo-CHI), Joel Sánchez (Melgar), Alexis Arias (Melgar), Christian Cueva (Al Fateh-SAU), Jorge Murrugarra (Universitario), Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Cristian Benavente (Charleroi-BEL), David Dioses (Carlos Mannucci), Christopher Olivares (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Edison Flores (DC United-EAU), Sergio Peña (Emmen-NLD), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX) y Raziel García (Cienciano).

Delanteros: Jefferson Farfán (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Benevento-ITA), Aldair Rodríguez (América-COL), Paolo Guerrero (Internacional-BRA), Santiago Ormeño (Puebla-MEX), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-EAU), Álex Valera (Universitario) y Luis Iberico (Melgar).