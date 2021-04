Guardiola y Pochettino, dos lecturas de Bielsa

El español Pep Guardiola, al frente del Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, serán rivales en semifinales de la Liga de Campeones. EFE/Neil Hall/Archivo

París, 27 abr (EFE).- El español Pep Guardiola, al frente del Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, rivales en semifinales de la Liga de Campeones, comparten una misma inspiración: la que emana de Marcelo Bielsa.

Ambos se reconocen seguidores del técnico de Rosario que descubrió en su día al joven Pochettino y que sigue compartiendo extensas charlas sobre fútbol con Guardiola.

Pero los dos técnicos han cultivado una interpretación diferente de las tesis del "loco", uno, el español, más dogmático, frente al argentino que ha sido siempre más pragmático.

Será el duelo número 19 con ambos en el banquillo. Pochettino, más reciente en las labores de entrenador, no se ha medido tantas veces contra ningún otro técnico desde su debut en los banquillos en el Espanyol de Barcelona en 2009.

El técnico argentino solo se ha impuesto en tres ocasiones a los equipos de Guardiola, pero cuenta en su haber con la gesta de haber eliminado al City del español en su única eliminatoria europea, en cuartos de final de Champions en 2019.

Tras haberse impuesto 1-0 en la ida, el Tottenham de Pochettino aguantó en Manchester en un partido loco, en el que a los 11 minutos el marcador ya reflejaba un 2-2. Los de Guardiola lograron imponerse finalmente por 4-3 y vieron como el VAR les anulaba un gol en el descuento que les hubiera dado el pase, pero quedaron apeados de la competición por la mayor diferencia de goles logrados fuera de su estadio.

El argentino también asestó un golpe a Guardiola en 2009 al frente del Espanyol, que se impuso al Barcelona por 2-1 en un derbi liguero.

Guardiola cuenta con más triunfos, aunque siempre ha dirigido equipos de mayor calibre que el argentino.

OCTAVA SEMIFINAL

El técnico español, que ha dirigido al Barça, al Bayern de Múnich y al City, jugará frente al PSG las semifinales de la Liga de Campeones por octava vez, un récord que comparte con José Mourinho, el técnico al que más veces se ha medido, 25, por delante de las 21 que ha afrontado a Jürgen Klopp.

Tanto el portugués como el alemán reivindican estilos de juego diametralmente opuestos al de Guardiola, que buscará su tercera final de la Liga de Campeones, tras las dos que ganó con el Barcelona.

Para Pochettino sería la segunda, tras haber alcanzado la final en 2019 al frente del Tottenham, que se inclinó ante el Liverpool.

Guardiola lleva a los clubes a los que va su estilo de juego, basado en las enseñanzas que aprendió de los años de convivencia en el vestuario blaugrana con Johan Cruyff, pero también de las tesis de Bielsa.

El toque, la posesión del balón, la presión alta son elementos irrenunciables para el técnico catalán, que moldea a su equipo para lograr esos fines.

Tiene clavada la espina de no haber levantado la Liga de Campeones fuera de Barcelona, algo que se le escapó con el Bayern y que, por ahora, tampoco ha conseguido al frente del City.

SU DESCUBRIDOR

La historia entre Pochettino y Bielsa tiene ya más de tres décadas de duración. El técnico de Rosario lo descubrió y con 16 años le hizo debutar en Newell's Old Boys en 1988.

De su mentor conserva sus entrenamientos aguerridos, duros para muchos futbolistas, pero también su rigor táctico y la meticulosidad técnica que exige a sus jugadores.

Sin embargo, el entrenador de Murphy no es un dogmático y ha sabido adaptar sus dibujos a las características de los equipos por los que ha pasado.

Incluso en el PSG, donde llegó en enero pasado para sustituir al alemán Thomas Tuchel, ha combinado planteamientos más defensivos, como los que mostró frente al Bayern de Múnich en cuartos de final, con otros netamente ofensivos, sobre todo en su campeonato doméstico.

El técnico argentino trata de sacar el máximo rendimiento a sus jugadores y en París sabe que cuenta con un arma letal, la velocidad de Kylian Mbappé, que se expresa mejor con espacios.

Pochettino busca en el PSG abrir su palmarés como entrenador, algo que no pudo hacer en sus anteriores experiencias con Espanyol, Southampton y Tottenham.

Luis Miguel Pascual