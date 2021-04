Gigantes siguen explosivos; Dodgers vuelven a perder; Despiertan los Bravos

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 27 abr (EFE).- El poder ofensivo de los Gigantes de San Francisco se mantuvo a su más alto nivel y volvieron a estar demoledores camino de conseguir la victoria que los empató a Los Ángeles Dodgers -perdieron el segundo partido consecutivo- en el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional y con la mejor marca en el Viejo Circuito.

El abridor Anthony DeSclafani lanzó pelota de tres imparables, Evan Longoria sumó un doble de dos carreras y un sencillo remolcador tras pasar tres juegos fuera del diamante por dolor en los isquiotibiales de la pierna izquierda y los Gigantes aplastaron por blanqueada de 12-0 a los Rockies de Colorado.

El campocorto hondureño Mauricio Dubón impulsó cuatro carreras y Buster Posey pegó un cuadrangular de otras dos en el sexto episodio que dio a DeSclafani (2-0) todo el apoyo que necesitaba y algo más.

El derecho ponchó a nueve bateadores rivales y dio un boleto, y los Gigantes tomaron la delantera de efectividad de las mayores con un 2.81 en un juego de apenas 2 horas y 27 minutos.

San Francisco, que ahora tiene marca de 15-8, se adelantó rápido para ponerse 4-0 arriba con un doble remolcador de Posey y sencillos anotadores de Longoria y Darin Ruf, además de un roletazo de out de Alex Dickerson que produjo otra carrera.

El jardinero izquierdo Jesse Winker pegó un cuadrangular de dos carreras en el décimo episodio que ayudó a los Rojos de Cincinnati a ganar 5-3 a los Dodgers y cortar una seguidilla de siete derrotas.

Winker abrió la décima entrada enviando un slider del curazoleño Kenley Jansen por encima del muro del jardín izquierdo con Alex Blandino en la segunda base tras sacar el último out del noveno.

Los Rojos lideran las mayores con 34 vuelacercas, incluyendo cinco de Winker, que encabeza la Liga Nacional con un promedio de bateo de .382.

Winker conectó dos imparables para aumentar su buena racha a 11 partidos, la más larga en activo en las Grandes Ligas, a uno de su récord personal.

Fue el primer cuadrangular concedido por Jansen (0-1), quien cargó con la derrota, en nueve apariciones en el montículo esta temporada.

Nick Castellanos bateó dos indiscutibles y remolcó una anotación para que Tejay Antone (1-0) se apuntase el triunfo con una labor de tres entradas en las que no concedió imparables y abanicó a tres bateadores.

Los Àngeles, que perdió en entradas extra por segunda noche seguida, ha sufrido cinco de sus siete últimos compromisos tras iniciar la temporada con marca de 13-3.

El primera base Freddie Freeman aportó un cuadrangular de tres carreras y la ofensiva de los Bravos de Atlanta despertó después de una doble cartelera para el olvido, sobreponiéndose al grand slam del tercera base Kris Bryant y vencieron 8-7 a los Cachorros de Chicago.

Los Bravos venían de caer por blanqueada en la doble cartelera ante Arizona el día anterior ante los Diamondbacks -jornada en la que consiguieron apenas un sencillo en 14 entradas-, el abridor. Madison Bumgarner mantuvo a Atlanta sin hit en siete entradas, aunque la joya no califica como un juego sin hit oficial.

El abridor Zack Wheeler llevó la blanqueada de un hit hasta la novena entrada, Rhys Hoskins pegó dos jonrones y los Filis de Filadelfia derrotaron 2-1 a los Cardenales de San Luis.

El séptimo juego en la carrera de Hoskins con al menos dos vuelacercas, y su segundo de la temporada, ayudó a los Filis a mejorar su marca a 3-1 ante San Luis esta campaña.

Wheeler (2-2) ponchó a nueve y superó al abridor de los Cardenales Adam Wainwright en un clásico duelo de pitcheo que tomó apenas 2 horas y 22 minutos.

Otro abridor Trevor Rogers lanzó seis entradas inmaculadas, el jardinero izquierdo Corey Dickerson se quedó a un triple de batear para el ciclo completo y los Marlins de Miami arrollaron por blanqueada de 8-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Dickerson remolcó tres carreras, dos ante el abridor de los Cerveceros, Corbin Burnes (2-2), que solo había admitido una carrera limpia en cuatro salidas esta temporada.

Desde que permitió esa llegada al plato -en un jonrón del jardinero de los Mellizos Byron Buxton el 3 de abril- Burnes había lanzado 18 entradas con pelota de siete imparables, con 29 ponches sin dar bases por bolas.

Buxton cargó con la derrota, pero abanicó a nueve bateadores más para alcanzar un cómputo total de 49 ponches en lo que va de temporada, y sigue sin ceder pases por bolas en 29 entradas y un tercio en el montículo. Necesita tres abanicados más sin pasaportes para romper un récord establecido en 1893.

Rogers (3-1) se hizo con la victoria tras una labor sin bases por bolas que adornó ponchando a siete bateadores de Milwaukee.