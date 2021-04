Fútbol/Champions.- Zidane: "Lo más importante es que estamos vivos"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó que lo "más importante" es que están "vivos" después de haber empatado (1-1) con el Chelsea en la ida de las semifinales de la 'Champions' y aseguró que el marcador fue "justo" después de la reacción de sus jugadores.



"El resultado es justo, es verdad que nuestra primera parte no ha sido de las mejores porque tuvimos un poco de dificultades, pero rectificamos y en la segunda parte estuvimos mejor. Es justo el resultado porque jugamos contra un equipo muy bueno y muy rápido", incidió Zidane en la rueda de prensa posterior al choque disputado en el Alfredo Di Stéfano.



"Había que cambiar algo al descanso", dijo al ser preguntado por la charla que dio a sus futbolistas en el entretiempo. "Es verdad que la primera parte no fue como queríamos y sobre todo cambiamos la presión. Teníamos que estar menos arriba y más juntos y sobre todo presionando. Lo hicimos mucho mejor en la segunda parte, fuimos mucho más compactos y pudimos marcar el gol que merecíamos", apuntó.



"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, sabemos la calidad que tenemos, que podemos hacer cosas buenas y eso es lo que buscamos en cada partido. No es fácil porque jugando cada tres días -contra equipos muy buenos- nos cuesta, pero nosotros creemos que se puede y es lo que intentaremos hacer en la vuelta. Sabemos que tenemos que marcar allí", subrayó 'Zizou'.



En relación al descanso de sus jugadores, el francés admitió que es algo que harán. "Está claro que hay que gestionar los minutos de los jugadores, tenemos que estar bien físicamente para la vuelta porque hoy ha sido muy igualado y es lo que vamos a tener allí, será un partido difícil y gestionaremos los minutos de la plantilla", admitió.



En otras cuestiones, el técnico merengue elogió a Karim Benzema, autor del único tanto del encuentro para los blancos. "Lo de Karim es impresionante, me alegro por él, al final no me sorprende por lo que hace en cada partido; y estoy con todos los jugadores de la misma manera".



"Mis jugadores son los más importante, el esfuerzo que han hecho en creer en lo que hacemos ha sido muy bueno. Con dificultades porque hay un rival muy bueno y es una semifinal de Champions. Estamos vivos y ahora vamos a Londres para meter goles e intentar ganar el partido", insistió.



Por último, sobre los lesionados, Zidane dijo que necesitan "a todos" porque "no es fácil llegar a unas semifinales de Champions ante un rival que no encaja casi goles, de 20 partidos en 16 no ha encajado".



"Hay que sufrir y sufrimos pero estamos en el buen camino. Ojalá pueda volver Sergio Ramos, pero esto no lo puedo decir ahora. Sergio no ha entrenado con el equipo todavía. Y todos los que no están, al margen de Lucas que sabemos que su lesión es más complicada. Pero Mendy, Fede.. quiero a mis jugadores conmigo, esto está claro", finalizó.