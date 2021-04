Fútbol.- Puente vería "una magnífica noticia" la vuelta de público y cree que al Real Valladolid "le vendrá muy bien"

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado que "sería una magnífica noticia" la vuelta de público a los estadios de fútbol en las últimas jornadas de la actual Liga de Primera División, al tiempo que ha apuntado que al equipo de la ciudad "le va a venir muy bien" estar "arropado" por su afición.



Así lo ha señalado Puente en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por esta posibilidad.



"Sería una magnífica noticia", ha aseverado el regidor, que ha considerado que "a estas alturas de pandemia no tendría mucho sentido" que no entrara público en el estadio de fútbol "cuando entra un tercio del público en el balonmano o el baloncesto, que es en pabellón" y se ha preguntado "por qué no puede haber" 10.000 espectadores en un estadio como el nuevo José Zorrilla de Valladolid, con capacidad para 27.000 personas.



Ha añadido, además, que al Real Valladolid "le va a venir muy bien tener al público arropándole, ya que parece que se va a jugar la permanencia en las últimas jornadas".



El primer edil ha considerado "razonable" la posibilidad de la vuelta del público y ha valorado que supondría lanzar "un mensaje más de optimismo a la ciudadanía, necesitada de alivios, de moral y de esperanza de volver a la normalidad lo antes posible".