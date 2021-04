Finlandia.- Finlandia eleva el umbral necesario para aprobar los fondos de recuperación europeos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Finlandia necesitará el respaldo de dos terceras partes de los diputados para sacar adelante los fondos de recuperación europeos, según una aclaración legal que llega en plenas tensiones por la aprobación del marco presupuestario para la segunda mitad de la legislatura.



La comisión constitucional del Parlamento ha determinado que no basta con una mayoría simple para aprobar el paquete de estímulos, lo que eleva a 133 los votos necesarios --de un total de 199--, según un comunicado recogido por la agencia de noticias Bloomberg.



El Ejecutivo de Sanna Marin, que aglutina a cuatro formaciones, dispone actualmente de 116 votos, mientras que en la oposición el Partido de los Finlandeses, con 38 escaños, ya ha dicho que votará en contra y la Coalición Nacional, también con 38, no se ha pronunciado aún.



Tampoco ayudan a la estabilidad las discrepancias internas en el seno del Ejecutivo, principalmente por la desconfianza expresada por el Partido de Centro. La líder de esta formación, Annika Saarikko, ha advertido de que se necesita "una dirección común, un acuerdo de lo que los partidos gobernantes quieren para el país".



Las conversaciones presupuestarias, que comenzaron el miércoles y originalmente se esperaba que concluyeran el jueves, han entrado ya en su séptimo día y la primera ministra ha instado a todas las partes a ceder, confiando en que aún es posible cerrar las grietas. Marin ha advertido de que no encabezaría una administración en minoría en caso de que el Partido de Centro se saliera.