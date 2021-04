Fábrica Tesla en Alemania podría atrasarse más por aprobaciones

(Bloomberg) -- Tesla Inc. está realizando cambios en una solicitud que debe ser aprobada antes de que pueda comenzar la producción en su planta automotriz alemana, una medida que expone a la compañía a un riesgo de más retraso.

La compañía apunta a incorporar mejoras a la planta y también agregar una instalación para fabricar celdas de batería, dijo el martes el Ministerio de Medio Ambiente del estado de Brandeburgo, y agregó que anticipa que los cambios requieran otra ronda de consulta pública. El ministerio dijo que el alcance de los ajustes de Tesla no está claro y no sabría decir cuánto tiempo podría tomar el proceso de aprobación.

La oposición pública ya estaba poniendo a prueba la paciencia del director ejecutivo, Elon Musk, quien ha cuestionado durante meses por qué grupos ambientalistas han planteado objeciones a los planes de Tesla. El lunes, el fabricante de automóviles dijo que la producción de vehículos en el sitio cerca de Berlín está en camino para fines de 2021, en contraste con el mes de julio, como se había comunicado hace solo unas semanas.

Tesla solicitó recientemente autorización para que los equipos trabajen las 24 horas del día durante la semana para instalar chimeneas de ventilación en las instalaciones, además de realizar trabajos de construcción de interiores los domingos, según el Ministerio de Medio Ambiente de Brandeburgo. Se supone que la planta en la pequeña ciudad de Gruenheide producirá 500.000 vehículos y respaldará los esfuerzos de Musk para competir mejor con Volkswagen AG, Daimler AG y BMW AG en Europa.

Las autoridades locales esperaban dar luz verde a la fábrica el verano pasado, pero las demandas de grupos ambientalistas preocupados por el uso del agua y las amenazas a la vida silvestre local retrasaron el proyecto. La pandemia también retrasó el proceso por varios meses.

A principios de este mes, Tesla criticó el largo proceso de obtención de la aprobación final de la planta.

Las autoridades alemanas también suspendieron temporalmente el trabajo en el sitio recientemente después de que se descubriera que Tesla había tendido tuberías de aguas residuales sin un permiso, dijo el martes el Ministerio de Medio Ambiente de Brandeburgo. El ministerio impuso un congelamiento laboral de más de dos semanas y ahora está considerando multar a Tesla, dijo por correo electrónico, confirmando un informe anterior de la emisora ZDF y Business Insider.

