Estados Unidos.- PNC Financial, nuevo dueño de la filial de BBVA en EEUU, destinará 72.900 millones en apoyar a las minorías

15/01/2021 Oficina del banco estadounidense PNC Financial. ECONOMIA EMPRESAS PNC FINANCIAL



NUEVA YORK, 27 (EUROPA PRESS)



El banco estadounidense PNC Financial, nuevo dueño de la filial de Estados Unidos de BBVA, ha anunciado un plan de apoyo de 88.000 millones de dólares (72.900 millones de euros) para apoyar financieramente a las comunidades locales del país y, especialmente, a las minorías, según ha anunciado en un comunicado.



"El plan ha sido desarrollado en relación con la esperada aprobación regulatoria de la adquisición pendiente por parte de PNC de BBVA USA Banchsares", ha indicado la firma. El apoyo se prestará en los territorios en los que tienen presencia la firma y expande los compromisos individuales hechos tanto por PNC como por BBVA.



La entidad creará al menos nuevas hipotecas por al menos 47.000 millones de dólares (38.940 millones de euros) para ciudadanos con ingresos moderados o bajos y para individuos pertenecientes a minorías. Asimismo, gran parte de los fondos se destinarán en aquellos barrios y ciudades donde haya una mayoría de ciudadanos pertenecientes a minorías o pobres.



Por otro lado, la firma bancaria originará al menos 26.500 millones de dólares (21.955 millones de euros) para pequeñas y medianas empresas que estén ubicadas en estas comunidades pobres. Asimismo, también serán destinatarios de los préstamos las pequeñas granjas y las empresas que facturen menos de un millón de dólares.



En tercer lugar, el banco proporcionará 14.500 millones (12.013 millones de euros) en inversiones y préstamos para el desarrollo comunitario, incluyendo al menos 400 millones (331 millones de euros) para entidades que ayuden a las comunidades menos bancarizadas a familiarizarse con los servicios financieros.



PNC Financial también donará 500 millones de dólares (414 millones de euros) a oenegés y otras organizaciones filantrópicas.



"Este plan refleja la creencia y se apoya en nuestro compromiso a largo plazo de proporcionar oportunidades económicas para los individuos y las comunidades a las que servimos"; ha subrayado el presidente y consejero delegado de PNC Financial, William Demchak.