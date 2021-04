España.- Iglesias critica que el Rey "no condene la violencia fascista" y los más monárquicos "desprecien la democracia"

27/04/2021 La ministra de Igualdad y el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias con un megáfono se dirige al público durante un acto del partido en el Polideportivo municipal Cerro Buenavista de Getafe, a 27 de abril de 2021, en Madrid (España). El candidato de Unidas Podemos continúa su agenda electoral por distintos puntos de la región antes de los comicios regionales del próximo 4 de mayo. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha criticado este martes que la Casa Real "no haya pronunciado ni una sola palabra condenando la violencia fascista", en alusión a las amenazas de muerte que ha recibido, con cartas con balas, al igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, "amenazas reales que han sido verificadas por Interior".



En un mitin celebrado este mediodía en Getafe, ha asegurado que el fascismo "es el rostro del poder cuando la democracia avanza" y ha preguntado a los asistentes cuál es el partido más monárquico de España. "¿A qué no hay duda? Quienes más gritan viva el rey son los que más desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora de este país", se ha respondido.



El líder de Podemos ha aseverado que en estos días "hay muchos insultos, se eleva el tono y hay mucha toxicidad", por lo que ha querido hacer una reflexión sobre el fascismo en 2021.



"Algunos historiadores dicen que son movimientos imposibles de extrapolar desde Italia o Alemania. Otros profesores dicen que el fascismo en ante todo un mecanismo político del poder para frenar los avances democráticos. Estos últimos tienen razón. En el país en el que los raperos van a la cárcel por decir que los Borbones son unos ladrones o que los titiriteros acabaron en prisión demuestra que sus mentiras son impunes. Así funciona el mecanismo del fascismo", ha esgrimido.



"CLARO QUE LOS CAMBIOS SE PUEDEN PRODUCIR"



Iglesias ha subrayado que frente a los que creen que es imposible que Unidas Podemos pueda cambiar las cosas, ellos "han demostrado que claro que los cambios se pueden producir". "Yo negocié directamente con Garamendi subir el Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros y anunciaron la apocalipsis. Ahora nadie se atreve a decir que hay que bajarlo", ha puesto como ejemplo.



El exvicepresidente ha pedido imaginar qué significa para "el poder" que comunistas hayan llegado al Gobierno de España o que haya llegado al Ministerio de Igualdad una persona "con matrículas de honor y becas de excelencia, que fue cajera de un supermercado también, y a mucha honra". "Un Ministerio de Igualdad dispuesto a decirle a señores con toga que si el legislativo aprueba una ley que dice que solo sí es sí no hay toga que se ponga por delante del poder popular", ha añadido.



En ese punto, Iglesias ha criticado que un fiscal en Castilla y León haya dicho que la amenaza contra la democracia "es que haya comunistas en el Gobierno." "Así funciona el fascismo, que se han quitado la careta, que solo respetan la democracia si ganan ellos", ha apostillado.



EL FASCISMO COMO "MECANISMO POLÍTICO DEL MIEDO"



El aspirante de la formación morada considera que cuando no han podido parar que UP llegue al Gobierno e intenta imponer su programa "se pone en marcha el mecanismo político del miedo, la amenaza, la mentira, el insulto, la más absoluta impunidad para que cualquier se sienta empoderado para mandarle cuatro balas, llamarle rata para que deseen tu muerte o aterrorizar a la gente modesta que no tiene recursos para defenderse". "El fascismo es el miedo del poder a la democracia y el miedo de los poderosos a los cambios de la democracia. Y frente al fascismo, más democracia", ha apuntado.



Pablo Iglesias advierte que Vox "va a insultar, a provocar, a tratar de generar situaciones de violencia". "Que la ultraderecha se concentre en el parque que lleva el nombre de una mujer asesinada por violencia machista; que por primera vez en su vida haya ido al campo del Rayo Vallecano a saludar a un jugador ucraniano con vínculos con los nazis de su país, demuestran que quieren provocar, insultar y generar situaciones de violencia", ha explicado.



Frente a ello, ha continuado el secretario general de Podemos, los trabajadores "tienen que demostrar que son la fuerza del orden, de la ley, de la democracia, porque la gente trabajadora representa el orden frente al caos y necesita las leyes contra los poderosos. "La gente trabajadora necesita un Estado que garantice sanidad y educación pública, que no depende de tu cuenta bancaria. El orden democrático se tiene que expresar masivamente el día 4. Frente a sus mentiras, odio, violencia y bulos tiene que responder la gente normal con votos", ha pedido.



Iglesias también se ha mostrado "orgulloso de representar a la fuerza en la vanguardia de los avances democráticos". "Hemos cometido errores pero a nosotros no se nos compra. Si firmamos en un papel para regular alquileres y o para la reforma laboral, peleamos hasta el final aunque todos los medios, que son propiedad de inmobiliarias y fondos buitres, nos ataquen. Por eso nos atacan. Hablad con todo el mundo, con vuestros familiares, la victoria está muy cerca y precisamente con eso aceleran esa dinámica de toxicidad, mienten", ha animado.



"Ahora quienes iban de neutrales se quitan la careta e insultan abiertamente. Ahora dicen que Madrid no podrá tener un gobierno decente. Pero para no cometer errores del pasado hace falta hacer cosas diferentes que la derecha, hay que cuidar de verdad los barrios de los trabajadores. Cuando ganemos, en el Sur, en el Henares se tiene que notar. Y La única fuerza que puede garantizar que los programas de izquierda se traduzcan en programas de izquierdas es Unidas Podemos", ha proseguido.



Por eso, el candidato de la formación morada ha pedido a la ciudadanía de estos barrios que les den "la fuerza suficiente para que el Gobierno no solo diga que es de izquierdas, sino que lo demuestre". "Y si hay que hace una reforma fiscal, se hará si somos fuertes. Lo tenemos muy cerca, sí se puede", ha finalizado en un mitin que, al igual que en los últimos días, se ha extremado las medidas de seguridad. Además de agentes con armas largas, había también agentes del servicio secreto.