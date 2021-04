España dice que fuerte relación con EEUU se profundizará con Biden y Sánchez

EFE/ Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 27 abr (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró este martes que las relaciones de España y Estados Unidos "son fuertes y van a profundizarse" con el presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, pese a que aquel aún no ha contactado con éste.

González Laya respondió así al ser preguntada en rueda prensa por la falta de contacto entre Biden y Sánchez casi cuatro meses después de la toma de posesión del nuevo Gobierno norteamericano.

La ministra española señaló que, en cualquier caso, los equipos de ambos no están esperando a que haya llamadas telefónicas para trabajar juntos.

“Desde el día uno estamos trabajando” los ministros de Exteriores, de Defensa y de Comercio, en un diálogo “muy fructífero”, como demuestra el hecho de que Estados Unidos ya haya levantado alguna de las restricciones comerciales impuestas a productos españoles, señaló.

Además, apuntó que España y EEUU también colaboran en materia de cooperación y en cambio climático y como prueba citó que Sánchez estuviera invitado a participar en la cumbre organizada recientemente por Biden, ya que “se le reconoce un liderazgo en materia medioambiental”.

González Laya explicó que los mensajes que llegan desde Washington señalan que Biden "está volcado en la agenda doméstica, algo que no nos extraña", dijo, dada la situación dejada por el anterior presidente, Donald Trump.

"Entendemos que el presidente (Biden) esté limitando sus contactos a aquello mas urgente; cuando se trata de cuestiones de urgencia hay que tratar las cuestiones de urgencia", indicó.