El Parlamento venezolano designará a rectores electorales en un lapso de diez días

En la imagen, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 27 abr (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), donde el oficialismo ejerce la mayoría, anunció este martes que designará a los nuevos rectores del órgano electoral dentro de un lapso de 10 días, un mandato al que le obliga la ley, luego de recibir esta misma jornada el listado de candidatos al ente.

"Dentro de los 10 días nosotros podemos escoger (a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE)", dijo durante su intervención en la sesión ordinaria de la AN el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

"Mañana, pasado, tras pasado, el sábado, el domingo, el lunes, hasta que se cumplan los 10 días, dentro de un lapso de 10 días (podemos designarlos)", insistió.

Rodríguez hizo así alusión al artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral de Venezuela, que establece que el Parlamento "una vez recibidas por secretaría las listas de candidatas o candidatos", lo que sucedió hoy, "designará a las rectoras o a los rectores electorales dentro de un lapso de diez días continuos".

Sin embargo, el diputado oficialista no ofreció mayores detalles sobre estas designaciones ni adelantó los nombres de quienes podrían ser elegidos.

El pasado 22 de abril, el Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento de Venezuela informó que 103 personas recibieron la aprobación para ser candidatos a ocupar los cargos de rectores del CNE, el órgano que rige los comicios en el país caribeño, aunque tampoco adelantó nombres.

Ese anuncio puso fin al trabajo de ese comité, que el Parlamento conformó el pasado 19 de enero para empezar el proceso de designación de rectores en vista de que los actuales se encuentran en ejercicio de forma "temporal", puesto que fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante el "desacato" del anterior Legislativo.

De esta manera, está previsto que el Parlamento designe a los 5 rectores principales y 10 suplentes que comandarán el CNE durante los próximos 7 años.

También hoy, la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, y que no reconoce la legitimidad del Parlamento, anunció que rechazará a los rectores que resulten designados en este proceso, al tiempo que señalaron que solo ellos, a través de la comisión delegada que integran, pueden nombrar a un nuevo CNE.

Ante esto, el primer vicepresidente de la AN, el chavista Didalco Bolívar, lamentó en la sesión de este martes la decisión de este sector opositor y afirmó que el nuevo órgano electoral estará conformado de manera "equilibrada".

"(Pero) equilibrada no significa entregar lo que el pueblo nos dio, equilibrada significa convivir", apuntó.