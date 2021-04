"El olvido que seremos" prepara su llegada a los cines colombianos

Dago García, productor de la película "El olvido que seremos", habla durante la presentación oficial del filme, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 27 abr (EFE).- "El olvido que seremos", reconocida con el Goya a mejor película iberoamericana en la última edición de esos premios, se presentó este martes de forma oficial en Colombia con la participación de los principales actores del país andino que esperan que la cinta sirva como revulsivo contra el asesinato de líderes sociales.

Es una "película de un tema que nos toca directamente a nosotros como sociedad", dijo el productor Dago García, a los medios, durante la presentación del filme, que cuenta la historia de "un hombre ejemplar, un hombre bueno".

Este hombre bueno es Héctor Abad Gómez, un médico y profesor universitario antioqueño que defendió la salud pública y al que asesinaron en 1987.

La historia trata sobre él y su relación con su hijo, Héctor Abad Faciolince, escritor y autor de la obra homónima, y el resto de su familia.

"Creo que el personaje lo merecía, el personaje de Héctor Abad merecía que su historia se contara una vez más, se contara en otro lenguaje, en otro medio, en otro idioma como es el idioma del cine", explicó a Efe, de forma virtual, el director, Fernando Trueba.

Para Trueba, "es una historia de amor, no solo la historia de amor del padre y el hijo, es una historia de amor de toda una familia que viven en una especie de burbuja de amor, de armonía, casi musical", y a la que "la tragedia les toca dos veces, de una manera muy dramática y trágica".

Después de figurar una temporada muy breve en el catálogo del autocine, la película iba a ser oficialmente estrenada en Colombia este sábado, pero la pandemia ha provocado que se posponga la apertura de salas de cines hasta el 1 de junio

No es una historia política, a pesar de que el asesinato sí lo fuera, pero para el director era importante "no centrar solamente la película en el crimen o la injusticia o la violencia", sino la historia del Abad, su hijo y su familia.

CONTRA LA VIOLENCIA

A pesar de todo, la película incide en algunos aspectos del contexto socio-político colombiano que tras más de 30 años aún siguen ahí, como el hecho de que en 2020 se asesinaron a 167 líderes sociales, según la Misión de Observación Electoral (MOE).

"Estamos en el 2021 y siguen asesinando líderes sociales, sindicales y ambientales simplemente por pensar diferente, simplemente por defender una causa y es muy triste", alegó, en declaraciones a Efe, Juan Pablo Urrego, que da vida a Héctor Abad Faciolince en su juventud.

En la misma línea, la actriz Patricia Tamayo, que interpreta a Cecilia Faciolince -la esposa de Abad Gómez- en el filme, incidió en que "esta es una película sobre la bondad".

"Es muy importante que nos reconozcamos a través de esto los colombianos, que también estamos tan jodidos porque tenemos una manera muy viciada de vernos, porque nuestra realidad es muy jodida", expresó.

Tanto Urrego como Tamayo trabajaron mano a mano con las personas reales a las que encarnaron, un reto que fue rebajado por la buena colaboración de toda la familia Abad Faciolince, que ha participado activamente en la obra.

Tamayo interpreta a una mujer "berraca" que como "tantas mujeres en mi país y en todas partes tiene ese coraje y la capacidad de ver más allá ese bien superior que las sobrepasa".

Urrego, por su parte, destaca la labor de dirección de Trueba, por la "libertad que da a los actores" y su "sentido del humor increíble".

UN RECONOCIMIENTO PARA TODO EL CINE COLOMBIANO

Trueba consiguió con esta historia el primer Goya para Colombia, aunque, según alegó, le sorprendió "porque en Colombia se han hecho siempre buenas películas".

"Uno de los directores que más admiro del mundo es Víctor Gaviria, para mí 'La vendedora de rosas' o 'La mujer del animal' son obras maestras", aseguró el director español.

En todo caso, Tamayo subrayó que, aunque no se haya estrenado de forma oficial ni en Colombia ni en España, la acogida en festivales y premios haya sido "tan bonita" y destacó que el Goya llegase "en un momento en que necesitábamos una noticia tan bonita".

"¡Qué chévere que la gente salga un poquito de esta vaina y pueda gozar con algo diferente! ¡Qué chévere que el cine colombiano, que ha ido cogiendo bastante fuerza, también con esto se abra un poco más el camino para nuevas cosas!", destacó la actriz.

La película quiere seguir cosechando éxitos y ha sido seleccionada también para representar a Colombia en los Premios Ariel 2021 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.