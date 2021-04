El Jumbo Visma recupera a Groenewegen para el Giro tras cumplir su sanción

El ciclista holandés del equipo Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Redacción deportes, 27 abr (EFE)- El equipo Jumbo-Visma ha incluido al neerlandés Dylan Groenewegen en el equipo que disputará el Giro de Italia a partir del próximo 8 de mayo, una vez cumplida la sanción de 9 meses que tuvo que asumir el velocista por el accidente que provocó en la Vuelta a Polonia de la pasada temporada, causando una greve lesión a su compatriota Fabio Jakobsen.

"He recibido muchos mensajes reconfortantes después de todo lo que ha sucedido, pero también estoy tomando en cuenta algunas reacciones negativas a mi regreso. Hablé con Fabio antes de que se fuera a Turquía y fue positivo ver lo bien que lo hizo allí. Tengo muchas ganas de volver a competir ahora y me alegro de poder hacerlo en una carrera hermosa como el Giro de Italia", ha señalado Groenewegen.

El ciclista regresa justo a tiempo, ya que su sanción cumple el 7 de mayo, un día antes de la salida de la carrera rosa. De esta manera el esprinter se incluye en un equipo que completan George Bennett, Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Jos van Emden, Tobias Foss y Paul Martens.

"Dylan es uno de nuestros líderes, pero no ha podido correr durante mucho tiempo debido a su larga suspensión. Le habíamos preparado un buen programa que le permitiría volver al pelotón, sin embargo, debido al coronavirus el Tour de Noruega ya se ha pospuesto y queda por ver si las otras carreras que correría se mantendrán en el calendario. Con esta solución optamos por una mayor certeza, porque después de nueve meses sin correr la intención de Dylan es volver a la competición", explica Merijn Zeeman, director deportivo del equipo.

Zeeman no se pronunció sobre las ambiciones deportivas del cuatro veces ganador de etapa del Tour de Francia.

"Dylan ha trabajado duro para su regreso, pero no tiene ritmo de carrera y tendrá que encontrar su lugar en el pelotón después de todo lo sucedido. Esa es ahora la prioridad. Con David Dekker tenemos otro hombre rápido en el equipo, por lo que tenemos varias opciones para diferentes situaciones".

El técnico del Jumbo Visma se refirió también a Fabio Jakobsen, ya de regreso a la competición tras superar la lesión.

"Es fantástico que Fabio Jakobsen haya tenido un buen regreso en la Vuelta a Turquía. Ahora que Dylan ha cumplido su suspensión, espero que ocurra lo mismo. Eso es lo más importante ahora. Espero que todos le den esa oportunidad ".