El Gobierno venezolano dialoga con la banda criminal que controla una zona de Caracas

Caracas, 26 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela se encuentra, según informó este lunes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, en "proceso de conversación" con la "organización criminal" que tiene el control de una zona de Caracas, a la que, incluso, los cuerpos de seguridad del Estado tienen vetado el acceso.

"Está, en este momento, un proceso de conversación con esta organización criminal para que, en principio, depongan su actitud y entreguen las armas", explicó Rico, al referirse a la banda liderada por Carlos Luis Revete, alías "el Coqui", quien mantiene atemorizados a los habitantes de la zona, conocida como la Cota 905, y barrios aledaños.

Según el director del CICPC, "se está haciendo un estudio, no solo los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas".

Las palabras de Rico, expresadas en una emisora de radio gubernamental, despertaron la mofa entre usuarios de redes sociales, que consideran que el Gobierno no ha sido capaz de acabar con esta banda y con otras similares que controlan varias zonas del país, sino que está "dominado" por ellas.

El planteamiento del funcionario también recibió la crítica por parte de algunos miembros de la oposición, como Iván Simonovis, quien escribió en su cuenta de Twitter que "con el hampa se dialoga cuando los tienes rodeados no antes. El objetivo es que depongan su actitud, quitarles las armas y se entreguen a la Policía".

"De las negociaciones con los criminales se encargan los especialistas, jamás el director de la Policía. Así dicen los protocolos de actuación del CICPC. Está perfectamente claro que cuando el delincuente hace uso del arma, la Policía debe hacer uso proporcional de la fuerza", agregó el opositor.

El pasado jueves, la banda del Coqui tendió una emboscada a un vehículo blindado del CICPC y a, al menos, dos patrullas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según varios videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes, se apreciaban dos vehículos de la GNB destrozados, con las ruedas pinchadas y las puertas dobladas, y el blindado con el parabrisas cuarteado a consecuencia de un disparo con arma de alto calibre.

Los enfrentamientos en la Cota 905 se han hecho frecuentes en los últimos meses, sin que las fuerzas de seguridad del Estado o instituciones del Gobierno logren tomar el control.

Las quejas de los ciudadanos son recurrentes cada vez que hay tiroteo, e instan a Maduro a hacer frente al líder de la banda, quien campa a sus anchas sin que las autoridades logren impedir que continúe cometiendo delitos y atemorizando al vecindario.