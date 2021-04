Después de cargar contra Antonio David Flores, Xavier Sardá se mantiene al margen del testimonio de Rocío Carrasco

19/11/2018 Xavier Sardá, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Poco después del estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y de que Rocío Carrasco contase por primera vez el maltrato físico y psicológico que presuntamente habría sufrido de manos de Antonio David Flores, Xavier Sardá se convertía en uno de los primeros rostros conocidos en hablar públicamnte sobre su brutal testimonio. 'Jefe' del malagueño en 'Crónicas Marcianas', el presentador aseguraba que no tenía ninguna duda de que su excompañero durante varios años había maltratado a la hija de Rocío Jurado.



Unas polémicas palabras sobre las que poco después se retractaba, confesando que sus declaraciones habían sido "desafortunadas" y admitiendo que había cometido un error, puesto que no había ninguna sentencia que probase que dicho maltrato se había producido.



Intentando mantenerse al margen de la polémica desde entonces, Xavier Sardá guarda silencio sobre el brutal testimonio de Rocío Carrasco. Al más puro estilo Francisco Umbral, el periodista asegura que "vengo a presentar un libro" y, muy serio, huye de las preguntas relacionadas con la docuserie de la hija de Rocío Jurado.



Visiblemente nervioso, Sardá intentaba encontrar la puerta de la librería, preguntando a la reportera - a la que le agradeció su "amabilidad" y le señaló que se estaba "cansando mucho" de tanto preguntar - si se había "equivocado" de sitio y confesando que "no sé por donde se entra aquí" para no aclarar si fue él quien medió para que Antonio David firmase el convenio de separación de Rociíto, tal y como se ha publicado.



