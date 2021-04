DESCONECTA.-Este gato duerme en la cama de su dueño como un humano

27/04/2021 Este gato duerme en la cama de su dueño como un humano. MADRID, 27 abr. (EDIZIONES) Algunos gatos son conocidos por ser un tanto molestos, pero rara vez intentan echar a un lado a sus dueños de su propia cama. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @ERIC_AND_OLLIE_



MADRID, 27 abr. (EDIZIONES)



Algunos gatos son conocidos por ser un tanto molestos, pero rara vez intentan echar a un lado a sus dueños de su propia cama.



Stephen Sellings, de 42 años, de Brighton, Reino Unido, es un gerente de negocios que tiene un gato perezoso llamado Eric.



No hay nada en el mundo que le guste más a Eric que dormir como un humano.



https://www.youtube.com/watch?v=xgzJVt3Opvs



En las imágenes se puede ver al gato con las patas ligeramente colgando sobre la cama de Stephen, listo para comenzar su siesta gatuna.



Y eso no es todo. Cuando la cama de Stephens no es lo suficientemente buena para él o está ocupada, también se puede ver a Eric discutiendo con su hermano por la litera de gatos que tienen.