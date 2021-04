Coronavirus.- China suma 25 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de otros 25 casos que se suman al balance de contagios detectados hasta el momento desde que estalló la pandemia.



De los once nuevos casos de la última jornada, cinco han sido notificados en Sichuan, dos en Guangdong, mientras que Mongolia Interior, Shanghái, Zhejiang y Chongqing han informado un caso cada una.



Hasta este martes, China ha registrado 5.612 casos importados de coronavirus, de los cuales 5.342 han recibido el alta médica y 270 permanecen hospitalizados, mientras que acumula 90.610 positivos de COVID-19, incluyendo 316 todavía activos, cuatro de ellos en estado grave.



En total, han recibido el alta 85.658 personas, mientras que 4.636 han perdido la vida a causa de la enfermedad, que no obstante no ha dejado ninguna víctima mortal desde hace meses en el país asiático.



Las autoridades sanitarias han confirmado que este martes hay tres casos sospechosos de COVID-19 en la nación, mientras que han comunicado que 321 pacientes asintomáticos, 310 de ellos importados, permanecen bajo observación médica.



En cuanto a la situación en Hong Kong, acumula 11.740 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 209 muertes y 11.363 altas hospitalarias.