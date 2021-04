Coronavirus.- Anvisa rechaza la importación de la vacuna Sputnik V a Brasil por falta de datos y fallos de fabricación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ha rechazado este lunes la solicitud de importación de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya, tras un análisis en el que se ha apuntado a la falta de datos y al riesgo de enfermedades por fallos de fabricación.



Tras cinco horas de debate, la autoridad de vigilancia sanitaria ha negado la importación de la vacuna en una decisión unánime después de que 14 estados solicitarán autorización para ello, según recoge el medio brasileño G1.



Las gerencias de Medicamentos, Inspección y Seguimiento de Anvisa han emitido opiniones en contra de las importaciones, mientras que se ha señalado también que no se ha recibido un informe técnico que demuestre que la vacuna cumple con estándares de calidad.



Asimismo, Anvisa ha indicado que la mayoría de países que han autorizado su uso no tienen "tradición" en el análisis de medicamentos, mientras que en 23 de ellos la inoculación con las dosis aún no ha comenzado.



También se han señalado varios fallos de seguridad relacionados con el desarrollo del biológico, entre los que se ha avisado de que alguno puede causar enfermedad. Además, Anvisa no ha podido visitar todas las plantas de fabricación de las vacunas durante su visita a Rusia --solo accedieron a tres de las siete fábricas-- y no ha podido identificar a los fabricantes de la materia prima de la misma.



El relator del proceso, Alex Machacado, ha subrayado que el estado actual de la vacuna Sputnik V "es un mar de incertidumbres" y supone un escenario de riesgo "impresionante".



Por su parte, la directora Meiruze Freitas ha lamentado la falta de información. "Lo que viene exigiendo la agencia es lo mínimo para garantizar la seguridad de la población", ha agregado.



Asimismo, la directora Cristiane Joudan, ha referido que "la presencia (en el inmunizador) de adenovirus puede conllevar una serie de consecuencias hasta la aparición de manifestaciones y enfermedades autoinmunes".



La reunión en la que Anvisa ha tomado esta decisión se ha llevado a cabo dentro del plazo marcado por la ley después de que el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Ricardo Lewandowski pidiese el análisis del tema en 30 días.



Mientras tanto, Brasil ha alcanzado este lunes 42,6 millones de dosis de la vacuna aplicadas, con 29,5 personas que han recibido al menos la primera dosis y 13,1 que han adquirido el esquema completo.



El país acumula 391.936 decesos, 1.139 registrados en la última jornada, y 12.369.423 casos, 28.636 contabilizados en las últimas 24 horas.