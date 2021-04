Colombus Crew, a romper pronósticos con su mejor fútbol ante Monterrey

Javier Aguirre, entrenador de Rayados de Monterrey. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Columbus (Ohio, EE.UU.), 27 abr (EFE).- El campeón del fútbol estadounidense de la MLS, el Columbus Crew, se encuentra listo para recibir este miércoles a los Rayados de Monterrey en su campo del Historic Crew Stadium, donde van a disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Después de haber eliminado con facilidad por 5-0 al Real Estelí de Nicaragua en los octavos, el Columbus Crew no ha comenzado bien la nueva temporada en la MLS, empate a 0-0 ante el Philadelphia Union en el partido inaugural, pero el entrenador Caleb Porter está convencido que frente al Monterrey todo será diferente.

Ninguno de los dos equipos se han enfrentado anteriormente y aunque el Columbus Crew si lo ha hecho seis veces contra otros clubes mexicanos, apenas ha conseguido una victoria.

Nada de eso le preocupa a Porter que está convencido que el equipo llega bien de forma física, descansado al duelo contra el Monterrey y convencido que van a hacer su mejor fútbol que les permita conseguir un buen resultado.

"Sabemos el potencial que tiene el Monterrey, que será una eliminación completamente distinta a la de octavos, pero también estamos mentalizados para hacer nuestro mejor fútbol", comentó Porter. "Tampoco nos preocupa lo que hicimos en debut en la liga".

El técnico del campeón de la MLS reconoció que la clave en el duelo contra el Monterrey será evitar que el equipo regiomontano consiga hacerles un gol.

De ahí que la estrategia será como la que demostró ante el Union, jugar cerrado atrás y buscar el gol a través del contraataque, o bien con jugada a balón parado.

Para eso confía en jugadores de la experiencia y clase como la del argentino Lucas Zelerayan, un gran conocedor del fútbol mexicano del llegó a la MLS, el brasileño Artur, y el portugués Pedro Santos.

Mientras al frente tendrá al internacional estadounidense Gyazi Zardes, que es toda una garantía a la hora de buscar el gol, al igual que la presencia del veterano delantero inglés Bradley Wright-Phillips, que podría salir en la segunda parte.

Otro jugador importante en el medular del equipo campeón de la MLS será el joven internacional costarricense Díaz Espinoza, de 22 años, que se entiende a la perfección con Zardes, y cuenta con toda la confianza de Porter.

"Es importante no recibir un gol, pero también debemos aprovechar el factor campo para viajar a México con la ventaja", comentó Porter. "Hemos preparado bien el partido y tenemos confianza en dar un primer paso positivo de cara a superar la eliminatoria, que al final es lo que cuenta".

Los Rayados, que llegan con la plantilla completa, a pesar que no han tenido los mejores resultados en los últimos partidos de la Liga MX, llegan confiados que podrán hacer bien las cosas, especialmente a la hora de controlar el balón en el centro del campo y esperar el desgaste del rival.

"Debemos hacer un fútbol inteligente ante un rival que es el campeón de la MLS, que superó la eliminatoria anterior con facilidad y que tiene una plantilla muy equilibrada", valoró el entrenador Javier Aguirre, que dirige a los Rayados. "Además es una competición diferente a la liga, que no te da margen a cometer errores".

Aguirre tampoco le interesa el historial ganador que tiene el Monterrey en los 12 enfrentamientos ante equipos de la MLS, con marca de nueve triunfos, y su preocupación es que el equipo llegue mentalizado a luchar durante los 90 minutos en la búsqueda de un resultado positivo de cara al partido de vuelta.

Una vez más, el potencial goleador del argentino Rogelio Funes Mori y del holandés Vincent Janssen deberán hacer la diferencia a favor de los Rayados, que tienen en su poder tres títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf, el último ganado en al edición del 2019.

Alineaciones probables:

- Columbus Crew: Eloy Room; Milton Valenzuela. Josh Williams, Jonathan Mensah, Harrison Afful; Artur, Perry Kitchen; Pedro Santos, Lucas Zelerayan, Díaz Espinoza; Gyazi Zardes

Entrenador: Caleb Porter.

- Monterrey: Hugo González; Stefan Medina, Cesar Montes, Sebastian Vegas, Jesus Gallardo; Arturo González, Celso Ortiz, Maximiliano Meza; Vincent Janssen, Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado.

Entrenador: Javier Aguirre.

Árbitro: Sin designar.

Campo: Historic Crew Stadium, de Columbus (Ohio, EE.UU.).

Hora: 20:30 Hora del Este (00:30 GMT, jueves, 29 de abril).