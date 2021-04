Ciudad de México ultima su pionero banco de ADN contra agresores sexuales

Fotografía cedida este martes por el Gobierno de la Ciudad de México donde se observa la instalación de un laboratorio banco de ADN, en Ciudad de México (México). EFE/ Gobierno de la Ciudad De México / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 27 abr (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México presentó este martes el primer banco de ADN del país que albergará información genética de agresores sexuales y pretende hacer frente a la ola de violencia contra las mujeres.

Aunque la obra está concluida, se sigue a la espera de certificaciones para poder operar y se espera que en agosto entre finalmente en operación, según las autoridades.

Durante el evento de final de obra, diversas autoridades, entre ellas la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, visitaron las instalaciones y recordaron que este banco de ADN se suma a una serie de herramientas y acciones gubernamentales dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

Además, presentaron en el propio edificio los avances tras la alerta de género que se encuentra activa en la Ciudad de México.

UN PROYECTO INNOVADOR

El banco de ADN será el primero en el país -donde cada día son asesinadas más de 10 mujeres- y constituirá una "herramienta fundamental en la investigación sobre la violencia contra las mujeres", indicó en conferencia de prensa Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El objetivo de este banco de ADN, según se ha ido definiendo desde 2019, es recoger perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas y sentenciadas, por delitos como feminicidio, violación o estupro, quienes en muchas ocasiones reinciden.

Pero también contará con perfiles de policías y funcionarios públicos que estén vinculados con temas de seguridad, guardias de seguridad e incluso el de la jefa de Gobierno.

Un perfil genético es un patrón de fragmentos cortos de ADN ordenados de acuerdo con su tamaño que son característicos de cada individuo.

Dicho patrón es fácilmente convertible en un sencillo código numérico muy fácil de almacenar y comparar con un alto poder de discriminación que ayuda a determinar, en este tipo de delitos, si una persona tuvo participación en ellos o no.

CONTINUOS RETRASOS

El proyecto parte de la Ley por la que se crea el Banco de ADN para Uso Forense, publicada el 24 de diciembre de 2019, y desde entonces la inauguración del edificio ha ido sufriendo retrasos.

Primero se señaló que sería en agosto de 2020, después en enero de 2021 y la última noticia era que el 31 de marzo empezaría a operar, pero todavía no se ha comenzado la toma de muestras.

"Está concluido, con los equipos y todo, y calculamos que en tres meses inicie el proceso. Ya funcionando queremos certificar todo, el equipo, los genetistas y las instalaciones", explicó Godoy.

La certificación estará a cargo del Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la Entidad Mexicana de Acreditación.

Por eso, Sheinbaum fue preguntada sobre si podrían estar quebrantando la veda electoral rumbo a los comicios intermedios del 6 de junio al mencionar estos logros del Gobierno, algo que la alcaldesa rechazó por completo.

"Por supuesto que no, solo se da avance en el tema de la alerta (de género). No hacemos presentación especial de ningún programa nuevo. (...) Hay algunas acciones que son factibles de informar a la ciudadanía y una de ellas es el tema de la seguridad", añadió.

AUMENTO DE FEMINICIDIOS

Después de la visita, las autoridades presentaron el Informe de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México que reflejan que en marzo de 2021 los feminicidios aumentaron en un 85,7 % con respecto a marzo del año pasado, ya que pasaron de 7 a 13.

Según informó la fiscal general, de los 13 feminicidios ocurridos en marzo de 2021, fueron emitidas seis órdenes de detención, de las cuales cuatro fueron cumplidas.

Además, las violaciones también aumentaron en un 40,4 %, ya que en marzo de este año se registraron 205 y en el mismo periodo de 2020 fueron 146.

De acuerdo con Godoy y Sheinbaum, el aumento de estos delitos corresponde en parte al resultado de las campañas oficiales para animar a las mujeres capitalinas a denunciar las agresiones y también a la formación en perspectiva de género que están recibiendo los policías de la Ciudad de México.

En contraste, los delitos que se redujeron fueron los homicidios dolosos (en un 60 %), el abuso sexual (5,5 %), el acoso sexual (30,1 %), las lesiones dolosas (27,7 %) y la trata de personas (77,8 %).

Según denunciaron este lunes asociaciones feministas y diputadas de oposición, marzo fue el más violento para las mujeres en todo México desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) inició el registro por género en 2015.

El SESNSP reconoció 267 mujeres como presuntas víctimas de homicidio doloso, un número récord, además de otras 95 supuestas víctimas de feminicidio, como clasifican las fiscalías a los asesinatos por razones de género o violencia machista.