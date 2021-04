Citigroup venderá US$5.500M en última oferta de bonos bancarios

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. es el último banco que emitirá bonos tras haber reportado fuertes ganancias este mes, sumándose a lo que ha sido una ola de préstamos récord por parte de los gigantes de Wall Street.

El banco ofrecerá US$5.500 millones en bonos en tres partes, según una persona con conocimiento del asunto. Dos están estructurados como notas de tipo fijo a variable, mientras que el otro es de tipo variable. Las ganancias se utilizarán para fines corporativos generales, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

Con la intención de aprovechar las tasas históricamente bajas y ajustarse al vencimiento de una ruptura de los reguladores que les había permitido mantener bonos del Tesoro y depósitos adicionales sin apartar capital para posibles pérdidas, los bancos están emitiendo niveles récord de deuda. Además, tras reportar un fuerte trimestre de ganancias, los inversionistas se han mostrado más confiados en alimentar la demanda. En su primer trimestre del año, Citigroup registró ganancias récord.

A principios de este mes, JPMorgan Chase & Co. vendió US$13.000 millones en notas en lo que se consideró la venta de bonos bancarios más grande de la historia. Al día siguiente, Bank of America Corp. rompió ese récord con su venta de US$15.000 millones. En abril, Goldman Sachs Group Inc. emitió US$6.000 millones, mientras que Morgan Stanley vendió US$7.500 millones.

JPMorgan también aprovechó el mercado de la libra esterlina, mientras que Morgan Stanley pidió financiamiento en euros el martes.

Nota Original:Citigroup Borrowing $5.5 Billion in Latest Bank Bond Offering

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.