California valida firmas suficientes para la revocatoria contra su gobernador

Los Ángeles (EEUU), 26 abr (EFE).- La campaña por destituir al gobernador de California (EEUU), el demócrata Gavin Newsom, superó el número necesario de firmas verificadas para que se convoquen unas elecciones revocatorias a finales de año, según anunció este lunes la oficina del Secretario de Estado de California (EE.UU.).

La última actualización del Gobierno estatal confirmó que se han verificado más de 1,6 millones de firmas, cuando el mínimo para que los comicios sucedan era de 1,4 millones.

Los condados todavía tienen hasta el 29 de abril para enviar el remanente de formularios firmados y luego se abrirá un período de 30 días en el que personas podrán retirar su firma si así lo desean.

La campaña revocatoria contra Newsom logró la mayoría de sus firmas entre finales de 2020 y principios de 2021, cuando el gobernador impuso drásticas medidas para frenar una ola de la pandemia que convirtió a California en el estado con más fallecidos del país, con más de 60.000.

Durante ese periodo, estalló un escándalo al hacerse públicas fotografías de Newsom en una cena en un lujoso restaurante en desacato de sus propias restricciones.

La revocatoria aún no tiene fecha aunque se prevé que se celebre en otoño próximo. Los californianos tendrán que votar si optan por revocar o no a Newsom, en caso de que el "sí" supere el 50 %, entonces deberán votar por un candidato alternativo, que puede ser demócrata o republicano.

Hasta ahora varios republicanos ya han anunciado que participarán como candidatos en la elección contra Newsom, como el exalcalde de San Diego Kevin Faulconer; el empresario y excandidato a gobernador, John Cox; y la celebridad Caitlyn Jenner.

Jenner, que anunció su candidatura el pasado viernes, saltó a la fama cuando ganó la prueba del decathlon en los Juegos Olímpicos de 1976. En 1991 contrajo matrimonio con Kris Kardashian y en 2015 anunció su transición a mujer.

En un comunicado, Jenner, nacida en el estado de Nueva York, dijo que llegó a California hace 50 años porque sabía que allí todo el mundo, "sea cual sea su pasado o su condición, puede convertir sus sueños en realidad".

Jenner milita en el Partido Republicano, una formación que hace años que no gana en California y cuyos éxitos electorales han estado vinculados a estrellas como Clint Eastwood, exalcalde de la localidad de Carmel, o Ronald Reagan, quien ejerció como gobernador del estado entre 1967 y 1975 antes de ascender a la Presidencia del país en 1981.

El último gobernador republicano de California fue otro actor, Arnold Schwarzenegger, entre 2003 y 2011, precisamente, tras ganar una elección revocatoria.