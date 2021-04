Burkina Faso.- Dos españoles desaparecidos tras un ataque en el sureste de Burkina Faso

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Dos españoles se encuentran "en paradero desconocido" desde este lunes en Burkina Faso, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sin ofrecer más detalles. Los medios locales han apuntado a que habrían sido secuestrados durante un ataque registrado en el sureste del país.



La Embajada de España en Malí, que es la acreditada en Burkina Faso, está en estrecho contacto con las familias de los dos desaparecidos, a las que se está informando "puntualmente de los acontecimientos y de las pesquisas que se están llevando a cabo para intentar localizarles", han precisado las fuentes.



Asimismo, a través de diversos canales, también se está en contacto permanente con las autoridades de Burkina Faso para facilitar la tarea, han indicado desde Exteriores, asegurando que se están "volcando todos los esfuerzos para localizar a los dos españoles siempre con las debidas cautelas y la aconsejada prudencia de estos casos".



Fuentes de seguridad citadas el portal burkinés de noticias Infowakat han indicado que el ataque ha sido ejecutado por personas armadas no identificadas contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (sureste).



Estas fuentes han apuntado que el ataque se ha saldado con tres heridos y cuatro desaparecidos, entre ellos un miembro de las fuerzas de seguridad, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por el momento.



Según las informaciones recogidas por la emisora Radio France Internationale, el cuarto desaparecido es un ciudadano irlandés, si bien Dublín no ha confirmado este extremo. Este medio ha indicado que los tres extranjeros son periodistas que trabajan para una ONG que vela por la protección de la fauna.



El ataque, perpetrado cerca de la localidad de Pama, capital de la provincia, se ha saldado además con el robo de armamento y equipamiento por parte de los asaltantes. Entre el material se encuentran dos ametralladoras montadas sobre vehículo, un dron, doce motocicletas y receptores de frecuencia.



El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.



El Ejército burkinés confirmó el lunes que durante la última semana de operaciones antiterroristas han muerto cuatro militares y han sido "neutralizados" dos supuestos terroristas, tal y como ha recogido el portal de noticias Burkina24.



Ante esta situación, el primer ministro de Burkina Faso, Christophe Dabiré, abrió a principios de febrero la puerta a un posible proceso de diálogo con los terroristas. "No decimos que Burkina Faso esté en contra de las negociaciones con los terroristas", afirmó en un discurso ante el Parlamento.