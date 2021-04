Burkina Faso.- Asociaciones de prensa transmiten su "pésame, apoyo y solidaridad" a las familias de Beriáin y Fraile

28/01/2019 David Beriain en 'Clandestino en España' POLITICA CULTURA DMAX



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Asociaciones de prensa, profesionales del periodismo y representantes de la política han expresado este martes su "pésame, apoyo y solidaridad" a las familias de David Beriáin y Roberto Fraile, los dos periodistas asesinados cuando realizaban un documental sobre los esfuerzos de las autoridades de Burkina Faso para proteger los parques naturales del país frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos.



Las palabras de recuerdo y cariño hacia los dos fallecidos han inundado Twitter tras conocerse la noticia y han sido muchos los periodistas, partidos y representantes políticos que han mandado mensajes por su muerte.



La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha manifestado sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de los periodistas asesinados. "El periodismo de investigación que practicaban los periodistas asesinados es un elemento fundamental para averiguar y difundir los hechos que se quieren ocultar", ha indicado a Europa Press el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.



A su juicio, los gobiernos y las Naciones Unidas deben "reforzar la protección de los periodistas en todo el mundo y, sobre todo, en los países en conflicto". "David y Roberto dieron su vida por ejercer la profesión en una dedicación ejemplar", ha asegurado Rodríguez.



"David Beriáin y Roberto Fraile han sido asesinados cuando preparaban uno de sus grandes reportajes sobre preservación de la naturaleza. Pese a nuestra tristeza, nuestro orgullo por su compromiso con las realidades más difíciles y olvidadas. Que la tierra os sea leve, compañeros", ha indicado Reporteros Sin Fronteras España en un comentario publicado en su cuenta de Twitter.



En declaraciones a los medios a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde estudió David Beriáin, el presidente de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada, ha señalado que esperan que las autoridades de Burkina Faso "investiguen lo ocurrido". "Los crímenes de periodistas salen muy baratos. En muchos países hay absoluta impunidad para matar periodistas", ha alertado.



En declaraciones a Europa Press, la Agrupación de Periodistas de UGT ha enviado su "pésame, apoyo y solidaridad a las familias" los dos asesinados y su deseo de "acompañarles en estos trágicos momentos". "Los compañeros estaban ejerciendo el periodismo en una zona conflictiva y los han asesinado los que no querían que se supiese la verdad. Ellos han muerto intentando informar de lo que allí estaba sucediendo. Es una gran pérdida", ha afirmado Mariano Rivero, coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT.



Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha asegurado a Europa Press que lamentan "el asesinato de estos dos compañeros, que han muerto mientras hacían su trabajo para que la ciudadanía sepa lo que ocurre en ese país". "Enviamos nuestro pésame, y mucho ánimo en estos momentos tan duros, a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo", ha apostillado.



Tras conocerse la noticia del fallecimiento de los dos periodistas en el este de Burkina Faso, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha lamentado "profundamente", así como condenado "enérgicamente", el asesinato de David Beriáin y Roberto Fraile. Además, ha enviado sus condolencias y su "más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados". Beriáin era asociado de la APM, con el número 3.991, en la que ingresó en el año 2012.



La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de noventa medios de comunicación españoles, ha condenado los asesinatos y ha expresado su rechazo "a cualquier forma de violencia contra el libre ejercicio del periodismo", instando a gobiernos y organismos internacionales a "proteger a los periodistas y a garantizar su vida y su seguridad". Asimismo, ha recordado que la libertad de prensa "es esencial para el desarrollo de la democracia en todo el mundo".



La presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García de la Fuente, ha condenado el asesinato y ha lamentado la situación que "desgraciadamente se repite" y que también afecta a los guardabosques y "otros colectivos de defensa de la naturaleza".



"(El suceso) nos reafirma en la posición de la búsqueda de un consenso mundial que vele por preservar este continente, como garantía de la vinculación necesaria ente la naturaleza y el ser humano", ha manifestado en declaraciones a Europa Press, en las que ha defendido que, para que siga habiendo información "rigurosa y de calidad", el trabajo de los periodistas es esencial.



Con "enorme tristeza" ha conocido Discovery la noticia. En un comunicado, la cadena ha recordado que David Beriáin "formaba parte de la familia del canal" y "la noticia de su desaparición deja una profunda herida en el corazón" del equipo. "Nuestros pensamientos están con las víctimas así como con sus familias", ha concluido.



"AMARGOS RECUERDOS FAMILIARES"



Javier Couso --hermano del cámara de televisión asesinado en la guerra de Irak, José Couso-- ha enviado un "gran abrazo" para las familias y ha asegurado que es "un día negro que trae amargos recuerdos familiares".



"Hicieron periodismo hasta el final. Seguid disfrutando que seguro que hay buenas historias en el más allá. Hasta siempre, David Beriáin y Roberto Fraile", ha escrito en Twitter la periodista Almudena Ariza, mientras que su colega Ana Rosa Quintana ha traslado sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de los "dos de los grandes y valientes reporteros".



El periodista y exdirector de 'El Mundo' ha relatado que hace 10 años, en Fukushima (Japón), recibió "la llamada de un tipo al que no conocía". "Le habían contado que me había quedado tirado y estaba en dificultades: 'Vamos por ti'. Era David Beriáin. Esta profesión tiene la mala hostia de llevarse a los mejores, como David y Roberto", ha lamentado.



Desde el mundo de la política, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha hablado de "día muy triste" y ha puesto en valor la "labor" que desempeñan los periodistas en España y también alrededor del mundo, sobre todo, en zonas de conflicto.



"Se confirma la peor de las noticias. Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriáin y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto", ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado "conmocionado por las noticias que llegan de Burkina Faso". "Todo mi cariño a los familiares y amigos de David Beriáin y Roberto Fraile, periodistas comprometidos con los derechos humanos que han sido asesinados mientras rodaban un documental sobre la caza furtiva", ha subrayado.



El Pleno del Senado ha guardado este martes un minuto de silencio por su memoria. "Queremos enviar nuestras condolencias a sus familiares y amigos y también a todo el periodismo, pues con el ejercicio de su profesión hacen posible nuestra democracia y la fortalece. Todo nuestro reconocimiento a todos ellos y en especial aquellos que realizan su labor en zonas de conflicto", ha explicado la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop.