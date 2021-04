Brexit.- Von der Leyen pide al PE aprobar el acuerdo postBrexit para tener armas que hagan cumplir a Londres lo pactado

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen, ha llamado este martes al pleno del Parlamento europeo a votar a favor de la ratificación del acuerdo que fija el marco de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, ya que a pesar de las dudas este convenio ofrecerá las herramientas necesarias para hacer "cumplir" a Londres sus compromisos.



"Debemos concentrarnos en soluciones conjuntas, las soluciones unilaterales no nos llevan a ningún sitio", ha defendido Von der Leyen ante el pleno de la Eurocámara, que a última hora de este mismo martes votará el acuerdo comercial y de cooperación con Reino Unido (aunque el resultado no se conocerá hasta el miércoles).



La decisión del Gobierno de Boris Johnson de retrasar hasta el próximo octubre los controles aduaneros sobre las mercancías a su paso de Gran Bretaña a Irlanda del Norte --tal y como exige el acuerdo de divorcio-- es visto por la UE como una violación del Derecho internacional y ha llevado a la Comisión Europea a iniciar acciones legales contra Londres.



Además, este incumplimiento unilateral de parte del Tratado de Retirada ha provocado malestar entre los eurodiputados y generado desconfianza respecto a la conveniencia de ratificar el pacto sobre la relación futura a pesar de que los británicos no están respetando lo convenido en el acuerdo previo.



"La ratificación es importante porque nos dará las herramientas para garantizar que se cumple por ambas partes. También porque dará soluciones pragmáticas cuando las necesitemos", ha recalcado Von der Leyen, quien ha recordado que el convenio prevé mecanismos para la resolución de conflictos que la UE "no dudará en emplear" si es necesario.



La política alemana ha presentado a los eurodiputados el acuerdo negociado entre Bruselas y Londres como un pacto que "representa la unidad, responsabilidad y solidaridad dentro de la UE para proteger los intereses de los ciudadanos y de la UE".



Así ha asumido que "no siempre será fácil" porque queda por delante "vigilancia, diligencia y trabajo duro", pero ha defendido que el acuerdo ofrece también una relación ambiciosa con un socio privilegiado con el que se comparten valores e intereses, al tiempo que asegura normas para la igualdad de condiciones a ambos lados del Canal de la Mancha.



Las comisiones de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior del Parlamento europeo recomiendan al pleno dar su visto bueno al acuerdo de futuro porque es, a su juicio, el mejor acuerdo que se puede tener y porque evita una relación caótica tras el fin de la relación dentro de la UE, según han expuesto durante el debate los ponentes del informe que votará la Eurocámara, el socialista Andreas Schieder y el conservador Christophe Hansen.



La Unión Europea y Reino Unido aplican ya desde el pasado enero el marco de relaciones post Brexit, pero lo hacen de manera provisional a la espera de la ratificación definitiva por la Eurocámara y por los Veintisiete.



El acuerdo llegó 'in extremis' el día de Navidad del pasado año y obligó a aplicar el pacto de manera interina mientras los textos legales se traducían y examinaban en detalle en las capitales y la Eurocámara, pero este periodo de transición expira este 30 de abril.