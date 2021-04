Beyond Meat anunció que su versión de pollo llegará este verano

(Bloomberg) -- Beyond Meat Inc. está cerca de incluir pollo de origen vegetal a su línea de productos.

El fabricante de carne de res sintética anunció a los clientes que se está preparando para lanzar una alternativa de pollo este verano, según personas familiarizadas con los planes que pidieron no ser identificadas porque los planes son privados.

La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios.

Agregar carne de pollo de origen vegetal a su línea marcaría una gran expansión para el vendedor de carne de res, hamburguesas y salchichas a base de guisantes en supermercados y restaurantes. El pollo es la carne más popular en Estados Unidos. Convertir incluso una parte de la demanda existente en una basada en plantas sería una bendición para una de las compañías favoritas de Wall Street que ha crecido rápidamente.

Durante años, Beyond Meat ha estado experimentando con pollo de imitación, incluida la venta de un producto de tiras de pollo congelado que descontinuó a principios de 2019. Recientemente, la compañía realizó pruebas de su pollo de origen vegetal con KFC. Además, ha presentado diferentes versiones de nuggets, incluidos unos hechos de “carne” molida y, más tarde, un producto que simula más de cerca una “estructura similar a un músculo”, dijo el director ejecutivo Ethan Brown a Bloomberg en una entrevista en enero de 2020.

La alianza con KFC fue por tiempo limitado. El mes pasado, en una entrevista, el director de crecimiento de Beyond, Chuck Muth, se negó a precisar cuándo se lanzaría un producto de pollo, y se limitó a decir que llegaría "en algún momento, en un futuro relativamente cercano".

Por separado, la compañía anunció el martes una reformulación de su Beyond Burger, diciendo que la nueva versión, disponible en los supermercados a partir de la semana del 3 de mayo, ha mejorado su sabor y valor nutricional. En lo que va del año, las acciones de la compañía han subido aproximadamente 6%.

