Bertens: "En Madrid se dan unas circunstancias perfectas para jugar al tenis"

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Madrid, 27 abr (EFE).- La holandesa Kiki Bertens, doble ganadora del Mutua Madrid Open, declaró este martes que en la ciudad española se "dan unas circunstancias perfectas para jugar al tenis" y se mostró confiada en poder realizar "un buen torneo" para tratar de revalidar el título.

Kiki Bertens es la vigente campeona del torneo español. Ganó en la última edición en 2019 y fue finalista en 2018. En la presente edición empezará su andadura contra la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva, que tiene 15 años y es la número 901 del ránking.

"La he visto, pero no sé cómo juega realmente, así que tengo que investigar y obtener información. Creo que para ella tener la oportunidad de jugar aquí es genial y seguro que se prepara bien para tratar de pasar la primera ronda", dijo Bertens, en conferencia de prensa.

Bertens recordó sus anteriores experiencias en Madrid y aseguró que tanto en 2018 como en 2019, las ediciones que jugó la final, sintió "un poco la presión al defender puntos".

"Realmente estoy muy feliz de estar en Madrid. Tengo buenos recuerdos de todos los torneos que he jugado y ahora, después de tres días aquí, me siento preparada para empezar", manifestó.

"Una vez que salgo a la pista en Madrid noto que me siento bien. Creo que la altitud me está ayudando un poco porque los golpeos de pelotas son muy buenas y las canchas me encantan, especialmente la central. Son unas circunstancias perfectas para jugar al tenis", confesó.

Sobre la tierra batida, Bertens aseguró que desde los seis años su crecimiento "siempre ha estado ligado a la superficie de arcilla, tanto aire libre como interior".

"Por eso para mí el deslizamiento y el rechinar sobre este tipo de canchas es normal", dijo la tenista holandesa, que desveló que otro deporte que la "apasiona es el balonmano".

"Desde los seis hasta los doce años practiqué los dos. Cuando tuve que elegir me decidí por el tenis", finalizó.