Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Real Madrid - Anadolu Efes, 80-76

El Real Madrid se gana una vida extra



Los blancos firman una gran remontada en el último cuarto y fuerzan el cuarto partido ante el Efes



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid derrotó al Anadolu Efes en el tercer partido de la serie de cuartos de final (80-76) de la Euroliga, gracias a una actuación descomunal de Sergio Llull, autor de 20 puntos y 7 asistencias, dejando al conjunto turco con la miel en los labios después de haber llevado la iniciativa durante casi todo el envite.



El equipo de Pablo Laso estaba medio muerto tras las dos palizas de Turquía y este martes, con todo en contra, sacó el orgullo que tanto caracteriza a este equipo. Los merengues no quisieron irse de Europa por la puerta de atrás y lo consiguieron con una remontada sobresaliente anulando por completo el gran ataque del Efes.



El final fue de película. Los blancos perdían de seis --llegaron a perder de 13-- pero tres triples consecutivos (Llull, Thompkins y Rudy) les puso por delante en el tanteador para cerrar el milagro y forzar el cuarto partido de la serie para el próximo jueves. Y todo sin Edy Tavares, que volvió a ser baja y siguió el partido desde la grada.



Los de Laso comenzaron bien, pero no supieron aprovechar el cortocircuito inicial de los otomanos, algo espesos hasta el quinto minuto de juego. A partir de ahí estuvieron en su salsa, sobre todo Rodrigue Beaubois y -más tarde- un Micic espectacular que se fue hasta los 29 puntos demostrando su categoría NBA. Pero al Madrid le dio igual. Fue el Madrid de años atrás en ese final inesperado.



Llull frenó la sangría y fue dando aire a los suyos, algo más reconfortados con Tyus bajo la canasta y Alberto Abalde, también bastante suelto en la anotación. El Efes apretó el acelerador hasta el fondo y fue cuando más daño hizo a un Real Madrid que nunca se fue del partido, aunque el marcador dijera lo contrario. Laso tocó una y otra vez su pizarra cambiando la defensa zonal por la individual con mucho criterio.



Larkin intentó aguar la reacción de los blancos y abrochar, por la vía rápida, el pase a la 'Final Four' para los suyos, uno de los grandes favoritos a conquistar el título continental, pero Llull se empeñó recuperando su mejor versión. El menorquín alcanzó los 20 puntos; Rudy se sumó con un triple de mucha categoría -el único de todo el partido- y Garuba culminó una remontada más que trabajada.



De esta forma, el Real Madrid prolonga la serie con la esperanza de igualarla el próximo jueves y tener una nueva opción de regresar a Turquía. El triunfo es un empujón moral para los de Laso, que fueron capaces de hacer la más difícil todavía. Siguiente estación: jueves día 29 de abril a las 19 horas.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID, 80 - ANADOLU EFES, 76.



--EQUIPOS.



REAL MADRID: Alocén (-), Carroll (7), Abalde (11), Garuba (10) y Tyus (10) --quinteto inicial-- Taylor (2), Lapprovitola (-), Thompkins (8), Rudy Fernández (3), Llull (20), Causeur (9) y Vukcevic (-).



ANADOLU EFES: Larkin (6), Micic (29), Simon (3), Moerman (-) y Sanli (7) --quinteto inicial--; Beaubois (18), Singleton (4), Anderson (-), Dunston (9) y Pleiss (-).



--PARCIALES: 15-15, 13-23, 20-20, 32-18.



--ÁRBITROS: Lamonica, Rocha y Panther. Sin eliminados.



--PABELLÓN: WiZink Center.