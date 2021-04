Argentina retoma las negociaciones con Pfizer para la compra de vacunas

Vista del logo de la farmacéutica Pfizer en su sede de Nueva York (Estados Unidos). EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Argentina retomó las negociaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible contrato para la provisión de vacunas contra la covid-19, confirmaron este martes a Efe fuentes del Ministerio de Salud.

“Se han retomado las negociaciones con Pfizer para entender el estado de situación y cómo se pueden generar algunos cambios para avanzar en un posible contrato”, dijo también la asesora presidencial Cecilia Nicolini a la radio FutuRock, tras revelar que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y todo el equipo estaban trabajando en el tema.

“Tiene que haber acuerdo entre las partes. No solo ponerse del acuerdo en las cláusulas que no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante de entrega en tiempo y forma de las vacunas”, agregó Nicolini.

La funcionaria señaló que las negociaciones sufren una pausa, se frenan, se retoman, pero que en ningún caso están cerradas o imposibles de poder avanzar.

Según indicaron fuentes oficiales, las negociaciones nunca se abandonaron, pero recordaron que el laboratorio solicita condiciones al Estado que legalmente no puede acceder porque se aprobó una ley que lo impide.

El Gobierno argentino no pudo avanzar en la firma de un contrato con Pfizer a pesar de que en julio pasado el país autorizó al laboratorio a realizar un ensayo de fase 3 en su territorio y en diciembre el regulador autorizó el uso de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense y la alemana BioNtech.

Argentina también aprobó una ley con ciertas condiciones normativas exigidas por Pfizer y otros proveedores, pero según el Ejecutivo el laboratorio objetó un artículo de esa ley referente a las responsabilidades en caso de negligencia, añadiendo nuevas condiciones en la negociación.

ASTRAZENECA EN MAYO

Nicolini también espera que en mayo próximo poder comenzar a recibir los primeros lotes de la vacuna Oxford/AstraZeneca que se había producido en Argentina, por medio del laboratorio mAbxience, pero que se tiene que terminar de empacar en México, a través de los laboratorios de la firma Liomont.

“Había habido un problema con la cuestión de insumos, en especifico los filtros para hacer el proceso intermedio, pero los primeros lotes están en proceso de control de calidad y esperamos tener buenas noticias en las próximas semanas”, indicó.

ENSAYOS DE LA CUBANA

Respecto de la vacuna cubana, Soberana 2, explicó que los Gobiernos de Argentina y Cuba están “en diálogo constante” y que el presidente argentino, Alberto Fernández, habló con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, “hace algunas semanas”.

Precisó que el Ejecutivo argentino está a la espera de información, pero que Cuba avanzó “bastante ya” con la fase 3.

“Estamos poniendo a disposición la posibilidad de realizar ensayos clínicos o la producción de esta vacuna en la Argentina”, enfatizó.

“Estamos explorando los dos países en conjunto esa posibilidad”, expresó.

PRODUCCIÓN DE SPUTNIK

Nicolini recordó que Argentina firmó con el Fondo Ruso de Inversión Directa que produce la Sputnik V un contrato por 20 millones de dosis y luego una adenda por la cual el país puede optar por 10 millones más, “que irán entrando escalonadamente en los próximos meses”.

En este contexto, Laboratorios Richmond en Argentina se suma a los productores de la Sputnik V que Rusia tiene a nivel internacional.

Reconoció que “quedan muchas vacunas del acuerdo por llegar” a Argentina y que en Rusia “están retrasados”, por lo que “Argentina tendría prioridad de cumplir con el contrato con las vacunas producidas aquí”.

Pero afirmó que mientras se avanza con el proceso productivo de vacunas en Argentina no impide que el país siga recibiendo vacunas en los aviones desde Rusia, ya que advirtió que “hay que ser cautos porque estos procesos productivos pueden demorar”.

LLEGADA DE SINOPHARM

Por lo pronto, un avión de Aerolíneas Argentinas partió este martes a China en busca de un millón de dosis que recibirá, el jueves, de la vacuna producida por el laboratorio chino Sinopharm.

Con este nuevo cargamento la Argentina espera superar los 10 millones de dosis de vacunas para distribuir en todo el país.

Según el Monitor Público de Vacunación, hasta hoy fueron aplicadas 7.386.650 sobre una población de unos 45 millones de habitantes.