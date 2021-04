Apple Leisure no reabrirá sus hoteles en Baleares y Andalucía hasta 2022

El CEO de Apple Leisure Group, Alejandro Zozaya Gorostiza, habla hoy durante una entrevista con Efe en el primer día de actividades de la Cumbre Mundial de Turismo, en Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

Cancún (México), 27 abr (EFE).- Apple Leisure Group tiene en estos momentos seis hoteles operativos en España de un total de 45, a los que se irán sumando varios más entre mayo y julio, aunque algunos no van a reabrir hasta la próxima primavera, los de Baleares y Andalucía, ha señalado a Efe su presidente ejecutivo, Alex Zozaya.

Aparte de estos últimos, la gran mayoría de sus hoteles en España estarán en funcionamiento este verano e incluso, en algunas zonas como por ejemplo Canarias, reabrirán todos, explicó durante la vigésima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El directivo destacó que, aunque Apple Leisure es ya la tercera compañía con más hoteles en España, sólo por detrás de Meliá Hotels International y NH Hotel Group, aún tiene planes de crecimiento, al ver todavía varias plazas a las que puede entrar.

Hay muchos proyectos sobre la mesa que se están negociando en este momento y, cundo se consoliden al final del año, la compañía debería tener bajo contrato alrededor de 50 hoteles en España, ha remarcado.

"Unos se están negociando o están en construcción, otros se pararon también hay proyectos de venta, hay muchas cosas", agregó.

Sus planes de crecimiento en Europa pasan, aparte de España y Grecia, donde ya está presente, por entrar en más países como Italia, Portugal y Turquía, donde está negociando varios proyectos, todos ellos en el segmento de sol y playa y, aunque cuentan con algunos en ciudades, tienen un perfil vacacional.

Los viajes de negocios no es la línea con la que trabaja la compañía y "ahora, con la pandemia de covid-19, mucho menos porque va a ser el segmento que tardará más en recuperarse", ha apuntado.

La demanda nacional en España es una parte importante para la compañía, sobre todo en el segmento de cuatro estrellas, pero su clientela proviene principalmente del resto de la Europa occidental, dijo.

El directivo reconoció que, al depender de los otros mercados emisores de Europa, particularmente del Reino Unido y Alemania, "no estará tranquilo" hasta que no se unifiquen todos los criterios y se vean realmente flujos turísticos.

"En el corto plazo, hemos abierto y cerrado dos o tres veces" porque, en España, además, las administraciones no se ponen de acuerdo sobre los viajes internos, que siguen siendo un problema. "Es más fácil viajar desde México a España que de Barcelona a Valencia", lamentó.

En cuanto a Estados Unidos, el grupo tiene en España muy pocos clientes provenientes de este mercado -por delante del cual se sitúan "un montón de países"- y, en estos momentos, cero, precisó.

Sin embargo, se espera que vayan viajando algo por Europa por motivos de ocio, pero no necesariamente van a buscar sol y playa que es el segmento en que opera el grupo.

Respecto de la recuperación, tras la crisis sanitaria, cuando se ve por unidades de negocio, por cada una de ellas en aportaciones y tarifas, "tenemos en nuestros presupuestos que, en 2023, vamos a poder estar en los niveles de 2019".

A su juicio, en destinos como San Martín, Curazao y Santa Lucía, en el Caribe, que dependen mucho del mercado europeo, la recuperación va a ser mucho más lenta que en aquellos en los que predomina el turista estadounidense como, por ejemplo, México.