Antonia Dell'atte vuelve a la carga y ataca duramente a Alessandro Lequio

14/10/2020 Antonia Dell'atte, en una de sus últimas apariciones públicas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Las críticas de Alessandro Lequio contra Rocío Carrasco tras su desgarrador testimonio como mujer maltratada en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' motivaron que la hija de Rocío Jurado no dudase en responder en directo al italiano en su comentadísima entrevista. Muy tranquila, y asegurando que "perro no come perro", la ex de Antonio David Flores comparaba al colaborador con el padre de sus hijos, insinuando que también era un maltratador.



Un durísimo ataque que Alessandro respondió horas después, señalando que él nunca había estado ni juzgado ni condenado por maltrato y afirmando que para nada estaba defendiendo a Antonio David en esta guerra sin cuartel.



Unas palabras que hicieron estallar a Antonia Dell'Atte, exmujer del italiano, que a través de su cuenta de Instagram llamó mentiroso a Lequio, señalando que ella le denunció por maltrato y que, además, los jueces le habían dado la razón. Unas duras afirmaciones en las que ahora la modelo se reafirma, cargando brutalmente contra el padre de su hijo Clemente, con unas acusaciones tremendas que a nadie dejarán indiferente.



- CHANCE: Antonia, buenos días. ¿Qué te pareció las declaraciones de Rocío Carrasco?



- ANTONIA: A mí lo que me molesta es solo una cosa y es que no sabe distinguir después de treinta años la mentira de la verdad y, sobre todo, una cosa dolorosa que es lo que frivolizan, lo que dicen a nosotras víctimas que frivolizamos, es un pequeño porcentaje, y esta es violencia también* Las mujeres que meten duda a la veracidad de los documentos aportados en los tribunales donde el mismo admite que me ha maltratado en una denuncia pública, porque lo denuncié, y luego me pidió perdón, que lo retirara y que no lo llevara hasta un juicio. ¿De qué estamos hablando? Han muerto mujeres porque no tenían testimonios, es increíble esta lacra* Tiene que cambiar esta ley. La gente que va a televisión y da su testimonio, se tiene que apoyar, luego tiene que tener pruebas y estas yo las he tenido. He tenido la suerte de que los jueces me han creído y otra cosa es que tendrías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado, y a todas las mujeres que has engañado de la audiencia. A todas las mujeres maltratadas y ahora es inútil que quieras que te defiendan, eres indefendible. Te he perdonado mil veces, no una ni tres, pero decir que tu no tienes denuncia y lo tengo ganado, tienes que darme las gracias. Me vas provocando todo el día. Te he perdonado, mira un poco dentro de ti mismo, te he ayudado mil veces, mil veces, cúrate tu agresividad y tu violencia, y todos los cómplices que cubren al maltratador son víctimas y cómplices de ellos. Gracias y ciao.



- CH: Además, Alessandro lleva un tiempo sin hablarse con su hijo Clemente.



- ANTONIA: Eso son cosas que él sabe muy bien y he sido yo el artífice de unir los hermanos y el padre. Hemeroteca, la máquina de la verdad. Hemeroteca todos los treinta años que ha vivido a mi costa, utilizándome. ¿Por qué no me habéis dejado en paz? El odio y el rencor* ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Si yo vivo bien, reconocida por mi trabajo no por trapos sucios, no por mis escándalos de amores y desamores. Es increíble, es una lacra de la sociedad esto.



- CH: Tirando de hemeroteca precisamente, hay unas imágenes de una entrevista que dio Alessandro Lequio en 'Tómbola'.



- ANTONIA: Sí, eso lo hemos visto todos. Mi Instagram y Twitter ha estado que arde, yo no tengo odio, yo vivo con el amor. Con el amor lo he denunciado para proteger a mi hijo y todas las madres tenéis que proteger vuestros hijos, si no sois cómplices del maltratador. Ciao.



- CH: Con esto, ¿crees a Rocío Carrasco?



- ANTONIA: Apoyo a todas las mujeres que han sido maltratadas y con su testimonio, y que tampoco han denunciado y han muerto en manos de sus verdugos. Entonces, yo apoyo a la gente que aun no tiene pruebas porque no ha sido protegida. Claro que apoyo a todas las mujeres, pero si tu no tienes las pruebas, el verdugo pasa a ser la víctima y la víctima pasamos a ser verdugo. Hemos calumniado al maltratador, es increíble. Hay que tener esta ley, hay que cambiar esta ley y ya está.



- CH: ¿Qué te parece que Ana Obregón lo defienda y alabe que sea un buen padre?



- ANTONIA: Hemeroteca, por favor. Mira, todas las mujeres que lo han apoyado a mí me tienen que dejar en paz, cómplices del maltratador y ya está.



- CH: ¿Qué le dirías a Rocío Flores para que se siente a hablar con su madre?



- ANTONIA: Rocío, llámame.