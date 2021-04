AMP.-Rusia.-Rusia dice que las acciones de EEUU y la OTAN en Europa elevan la "tensión" y asegura haber tomado "medidas"

Insiste en una "respuesta dura" si Washington cruza "sus líneas rojas"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha advertido este martes de que las actividades de Estados Unidos y la OTAN en territorio europeo incrementan la "amenaza militar" y la "tensión" y asegura haber tomado "medidas".



En una reunión ministerial de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en la capital de Tayikistán, Dusambé, Shoigu ha afirmado que las fuerzas rusas "siguen atentamente" el desplazamiento de las tropas que Washington ha enviado a Albania para los ejercicios bélicos 'Defender Europe'.



"Seguimos el movimiento de la 53 brigada de infantería y de la 29 división de la Guardia Nacional de Estados Unidos que llegaron anteayer al puerto albanés de Durres", en el mar Adriático", ha asegurado, según ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik.



Shoigu, que puntualizado que el Pentágono ha enviado a Europa 750 equipos militares, ha avisado también de que la OTAN "moderniza su infraestructura militar, incrementa sus juegos de guerra y materializa la iniciativa estadounidense conocida como 'Plan 4x30', que consiste en la capacidad de desplegar 30 batallones mecanizados, 30 escuadrones aéreos y 30 buques de guerra en 30 días".



"En respuesta a la amenaza militar de la OTAN, tomamos medidas", ha continuado, asegurando que se ha llevado a cabo "una inspección sorpresa de nuestras fuerzas en los distritos militares occidental y sur". "Trasladamos exitosamente tropas al flanco occidental a la zona de entrenamientos", ha concluido.



RESPUESTA "DURA"



Durante la jornada, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, ha insistido en que Moscú proporcionará una "respuesta dura" a cualquier intento de Washington de cruzar las "líneas rojas" en las relaciones bilaterales.



"Desde luego reaccionaremos con dureza a cualquier intento de cruzar las líneas rojas que, como habéis oído, definimos nosotros mismos", ha aseverado en una entrevista concedida a Sputnik.



Según Lavrov, "si dependiera solo" de Rusia, "probablemente" ambas naciones regresarían al cauce de las "relaciones normales" y, como primer paso, anularían "todas las medidas que se tomaron para restringir el trabajo de los diplomáticos de Rusia y Estados Unidos".



Lavrov ha recordado que Moscú ya hizo tal propuesta después de la investidura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero Washington impuso nuevas sanciones a las que Rusia se vio obligada a responder de manera "asimétrica, tal y como había advertido".



No obstante, el diplomático espera que "Washington se dé cuenta de la responsabilidad por la estabilidad estratégica en el mundo". En este sentido, ha subrayado que las relaciones pueden volver a la "normalidad" si Estados Unidos "deja de actuar desde la posición del señor (...), comprende que son inútiles los intentos de restaurar el mundo unipolar, crear una arquitectura en la que todos se sometan a los países occidentales y el bloque occidental reclute bajo sus banderas a otros países de varios continentes contra China y Rusia".



Según él, el país norteamericano debe entender que "la Carta de la ONU no establece en vano tales principios como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos y la igualdad soberana de los estados" y debe cumplir con esos compromisos.



Por lo tanto, el jefe de la diplomacia rusa ha abogado por el diálogo en base al respeto mutuo como una de las condiciones para normalizar las relaciones.