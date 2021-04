Amanda Seyfried, James Norton enfrentan crisis de matrimonio y fantasmas en nuevo filme de terror

Por Hanna Rantala

LONDRES, 27 abr (Reuters) - Amanda Seyfried y James Norton interpretan a una pareja joven cuyo matrimonio y su vida se desmoronan cuando se mudan a una casa embrujada en el norte de Nueva York en el thriller sobrenatural "Things Heard & Seen".

Basada en la novela "All Things Cease to Appear", de Elizabeth Brundage, la película de Netflix cuenta la historia de Catherine y George Claire, quienes dejan Manhattan y se mudan al pequeño pueblo de Chosen con su hija de 4 años luego de que a George le ofrecen un trabajo como profesor en una universidad cercana.

Catherine abandona su carrera para apoyar a su marido y enfocarse en convertir una antigua granja en un hogar familiar, con la ayuda de dos huérfanos locales que parecen muy apegados a la casa.

Con George cada vez más alejado y disfrutando de la atención de sus jóvenes alumnas, Catherine pronto se encuentra aislada y asustada por sucesos inexplicables en su nuevo hogar.

Es la segunda película de terror de Seyfried en un año después del filme de 2020 "You Should Have Left".

"Es mi género favorito. Nunca es suficiente", dijo Seyfried, conocida por las películas de "Mamma Mia!", a Reuters.

"Es un thriller sobrenatural pero (...) lo que me atrajo tanto fue que pude interpretar la mitad de un matrimonio realmente, realmente disfuncional", agregó.

Norton dijo que la película, ambientada en la década de 1980, toca temas relevantes en la actualidad.

"Hay algo en su viaje que desafortunadamente, particularmente a la luz del #MeToo de los últimos años, muestra a este tipo de hombres amenazados por mujeres (...) muestra a mujeres que se sacrifican por ese hombre. Y eso simplemente no tiene sentido. Es muy anticuado", dijo el actor.

"Esta es como la versión de terror de eso, cuando una mujer joven e increíble sacrifica su vida por el monstruo del hombre con el que termina casándose", agregó.

"Things Heard & Seen" está escrita y dirigida por la pareja de realizadores Shari Springer Berman y Roberto Pulcini, quienes se propusieron "honrar el espíritu" del libro de Brundage mientras se inspiraban en el paisaje "dramático y espeluznante" del valle de Hudson.

Una vez que comenzó la filmación, descubrieron que lo espeluznante no se limitaba al paisaje.

"La casa en la que filmamos tenía muchos sonidos inexplicables y tuvimos que dejar de filmar a menudo y enviar a alguien al ático para ver qué estaba pasando allí", dijo Pulcini.

"Things Heard & Seen" se estrena globalmente el jueves en Netflix. (Reporte de Hanna Rantala, escrito por Marie-Louise Gumuchian, editado en español por Lucila Sigal)