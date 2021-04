Albania.- La UE pide a los partidos en Albania que respeten los resultados electorales

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha pedido este martes que los partidos políticos en Albania respeten el resultado electoral tras los reñidos comicios del domingo en los que no se vislumbra un claro ganador.



Las elecciones plantean un escenario de inestabilidad después de que el Partido Socialista del primer ministro, Edi Rama, tenga una ligera ventaja tras los primeros resultados oficiales aunque aún no esté claro si dispondrá de margen suficiente revalidar su mandato.



"Pedimos a las partes implicadas en el recuento que procedan rápidamente y en línea con los procedimientos establecidos. Todas las fuerzas políticas deben asegurar el funcionamiento efectivo y democrático de las instituciones democráticas, como resultado de las elecciones", ha señalado un comunicado conjunto del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi.



En este sentido, llaman a la responsabilidad de los actores políticos para que respeten el resultado de las urnas. "Cualquier posible irregularidad debe llevarse ante la Comisión Electoral Central y las autoridades competentes y los casos deben ser investigados con diligencia, incluida la posible compra de votos", han señalado los responsables comunitarios.



Igualmente, Borrell y Varhelyi han subrayado que el próximo Ejecutivo albanés debe proseguir la agenda de reformas europeas, en particular las relativas al Estado de Derecho. "Albania ha andado mucho en su camino hacia la UE, mostrando persistencia y acometiendo reformas difíciles siempre en el interés del pueblo albanés. El periodo de transición hasta la inauguración del nuevo Parlamento y Gobierno debe frenar los esfuerzos llevados a cabo hasta ahora", ha indicado.



De este modo, han destacado su intención de que Albania logre un paso adelante en su adhesión y los Veintisiete desbloqueen la convocatoria de la primera conferencia intergubernamental, reunión que da el pistoletazo de salida a las negociaciones de acceso al bloque.



La UE se hace eco de los resultados preliminares del informe de la OSCE que asegura que las elecciones estuvieron bien organizadas y fueron supervisadas con transparencia por la Comisión Electoral Central, aunque apunta dudas sobre el uso de recursos estatales por parte del gobernante Partido Socialista.



Los socialistas acumulan algo más del 48,8 por ciento de los votos, según los datos oficiales actualizados hasta este lunes al mediodía. El Partido Democrático (PD) que lidera Lulzim Basha figura en segunda posición, con un 39,2 por ciento de los sufragios, aunque en este caso habría que sumar el 7 por ciento de su aliado minoritario, el Movimiento Socialista para la Integración (MSI).



La Comisión Electoral aún tiene que dirimir cómo quedarán repartidos los 149 escaños que conforman el Parlamento, si bien la situación podría no estar clara hasta este martes. Para obtener representación, los partidos necesitan superar el umbral del 1 por ciento de votos, algo que por ahora cumplen cuatro partidos, incluido el Partido Social Demócrata (PSD) del controvertido empresario Tom Doshi.