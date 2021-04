120-96. Porter Jr. y Jokic acercan a Nuggets al tercer lugar en el Oeste

Kissimmee (United States), 16/09/2020.- Denver Nuggets forward Paul Millsap (R) shoots over Los Angeles Clippers EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Denver (EE.UU.), 26 abr (EFE).- El ala-pívot Michael Porter Jr. brilló con su juego ofensivo y aportó 31 puntos, mientras que otro número cuatro, Paul Millsap agregó nueve de sus 12 tantos en el último cuarto y los Denver Nuggets vencieron con facilidad 120-96 a los Memphis Grizzlies.

El pívot serbio Nikola Jokic terminó con 24 puntos y 15 rebotes para su 53º doble-doble, líder de la liga, que también ayudó al triunfo de los Nuggets (40-21), que ganaron en su campo por sexta vez consecutiva a los Grizzlies.

El equipo de Memphis no gana en Denver desde el 26 de febrero del 2017.

Porter acertó 12 de 19 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples, y capturó siete rebotes, además de dar dos asistencias y poner un tapón.

El base argentino Facundo Campazo siguió de titular con los Nuggets y aportó siete puntos en los 30 minutos que estuvo en el campo.

El exjugador del Real Madrid anotó 3 de 8 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, no fue a la línea de personal, pero hizo una gran labor de equipo con siete asistencias, capturó dos rebotes, recuperó dos balones, perdió uno y cometió tres faltas personales.

Denver se alejó a principios del último cuarto gracias a una racha de 12-0 en la que el alero PJ Dozier (cinco puntos) y Millsap (siete) representaron todo el marcador.

A partir de ahí, los Nuggets lograron su sexta victoria en siete partidos y siguen en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, pero ahora solo a dos juegos de Los Angeles Clippers, que son terceros y perdieron de visitantes por 120-103 ante los New Orleans Pelicans.

También recortaron otro juego con el Utah Jazz, líder de la liga y de la División Noroeste, que ahora tienen cuatro de ventaja.

La defensa de los Nuggets también marcó la diferencia al dejar a los Grizzlies con solo 4 triples de 32 intentos.

El base Ja Morant agregó 27 puntos para liderar a los Grizzlies, quienes terminaron un viaje de siete partidos con una marca ganadora de 4-3 y una global de 31-29, que los mantiene en el octavo puesto de la Conferencia Oeste.