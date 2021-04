Zelenski ordena a su oficina acordar una reunión con Putin

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Moscú, 26 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a su oficina que organice una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al tiempo que expresó su confianza en una tregua durante la Pascua ortodoxa en el Donbás.

"Yo ofrecí reunirnos en el Donbás. El presidente de la Federación Rusa confirmó su deseo de reunirse, pero en Moscú", señaló hoy Zelenski durante una visita a la central nuclear de Chernóbil con ocasión del trigésimo quinto aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia, según la agencia ucraniana UNIAN.

"He dado instrucciones al jefe de la Oficina del Presidente (Andriy Yermak) para que contacte con la administración del presidente Putin para que puedan llegar a un acuerdo, buscar un lugar o una ciudad donde podamos reunirnos", afirmó el mandatario ucraniano.

Zelenski propuso el pasado día 20 en un discurso a la nación a Putin mantener una reunión en el Donbás, en el este de Ucrania, donde se enfrentan desde 2014 los separatistas apoyados por Rusia y el Ejército ucraniano.

Putin le respondió dos días después, durante una reunión con el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, que estaba dispuesto a recibirle en Moscú para hablar de las relaciones bilaterales, pero que para conversar sobre el conflicto debe reunirse con los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

El primer presidente de Ucrania (1991-1994) y jefe de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto Trilateral -Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)- para el Donbás, Leonid Kravchuk, consideró que los dos líderes deben reunirse en un país neutral, como Suiza o Finlandia.

El pasado viernes, el subjefe de la Administración presidencial rusa, Dmitri Kozak, propuso en una carta difundida por la agencia oficial RIA Nóvosti a Alemania, Francia y Ucrania celebrar una reunión en el Donbás para abordar el alto el fuego y la implementación de otros puntos de los Acuerdos de Minsk.

De acuerdo con la misiva, la reunión debe celebrarse "antes del 27 de abril".

En el Donbás hay un alto el fuego en vigor desde 2015, pero era violado continuamente y en julio de 2020 se adoptaron medidas para reforzarlo.

Sin embargo, desde principios de año y especialmente a medida que aumentaba la tensión entre Ucrania y Rusia por el aumento de la presencia militar rusa en la frontera de ambos países y en Crimea, se han intensificado las violaciones del cese al fuego, y el Grupo de Contacto Trilateral trabaja en una declaración en la que las partes reafirmen su compromiso con esta medida.

Zelenski sostuvo hoy que un acuerdo sobre la coordinación de una tregua en el Donbás se encuentra cerca.

"Creo que estamos en la recta final de este acuerdo. La reunión del Grupo de Contacto Trilateral, en primer lugar su subgrupo sobre asuntos de seguridad, mantendrá mañana una reunión que continuará. Me parece que las partes ya han acordado todo, pero falta la formulación del acuerdo" para que conste oficialmente en un documento, recalcó.

Zelenski quiere restaurar el alto el fuego, especialmente de cara a la Pascua ortodoxa.

"Realmente no queremos ningún tiroteo, ninguna muerte en la Pascua. Se hace todo lo posible para que esto suceda. La parte Ucraniana lo ha hecho todo para ello", sostuvo, según UNIAN.