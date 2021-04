Venezuela.- Fanjul califica de "sectaria" la decisión de la decana de Políticas de la UCM y envía una carta de protesta al decanato

19/04/2019 Beatriz Fanjul (PP) POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, ha denunciado la decisión "sectaria" de la Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Esther del Campo, por la que unilateralmente ha cancelado el acto 'Venezuela: ¿Democracia o Dictadura?' que se iba a celebrar en la UCM.



En este sentido, ha considerado en un comunicado que su actuación corresponde más como "vocal de Unidas Podemos", que como representante de todos los estudiantes y ha anunciado el envío de una carta de protesta al decanato, reclamando libertad y diversidad en el órgano rector.



"La Universidad debe ser siempre un lugar de Libertad y Respeto", ha afirmado Fanjul, al tiempo que ha criticado que la Decana "no puede pretender censurar un acto escudándose en una supuesta crispación por redes sociales", cuando ha permitido la celebración del acto 'Juventud Comunista de Madrid', "3 días antes".



"Sus filias políticas -es vocal en la Junta Electoral Central a propuesta de Podemos- salen muy caras a los estudiantes madrileños", ha lamentado.



Así, NNGG ha afirmado que tiene claro que esta censura no puede quedar impune y que la responsable de la Facultad no puede administrar "por y para los estudiantes de una ideología concreta, sino que tiene el deber de representar a todos y cada uno de ellos". "Aplicando su censura menosprecia a todos aquellos estudiantes que defienden la democracia y la libertad", ha añadido.



Por último, Fanjul ha mostrado el apoyo de Nuevas Generaciones a la asociación organizadora 'Libertad Sin Ira UCM', con la que se reunirán en breve, y ha señalado que desde la organización juvenil del PP, se unen "a todas las personas jóvenes que entienden que se está produciendo una discriminación ideológica en la UCM".