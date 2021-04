Venezuela.- Cs pregunta al Gobierno si investigará una posible falta de neutralidad de la UCM por cancelar un acto de Leopoldo López

04/11/2020 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recibido este miércoles al opositor venezolano Leopoldo López POLITICA CIUDADANOS



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Ciudadanos quiere saber si el Gobierno abrirá una investigación sobre una posible "arbitrariedad" y "falta de neutralidad" en la decisión de la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), María Esther del Campo, de cancelar un acto en el que iba a participar este lunes el líder opositor venezolano Leopoldo López.



A través de una batería de preguntas registrada en el Congreso de los Diputados, Cs pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que explique si va a llevar a cabo "algún tipo de investigación sobre la actuación de la decana" para determinar si la cancelación "se produjo de forma arbitraria y violando los principios de neutralidad política y la autonomía universitaria".



Estaba previsto que el acto, titulado 'Venezuela: ¿democracia o dictadura?' y organizado por la Asociación Universitaria Libertad Sin Ira, se celebrase en la citada Facultad. Sin embargo, Del Campo acabó negando esta posibilidad al argumentar que, por "la extrema movilización en las redes sociales" y "la crispación política" en el contexto de las elecciones en la Comunidad de Madrid, sería "imposible controlar la seguridad" de los participantes y asistentes.



Además, indicó que la asociación responsable del evento no había remitido con la necesaria antelación "un protocolo adecuado a las medidas sanitarias, absolutamente necesario para garantizar la realización de actos masivos en este contexto de pandemia y restricciones sociales".



ARRIMADAS DENUNCIA UNA "INJUSTICIA TREMENDA"



La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado esta decisión en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha calificado de "vergonzoso" y de "injusticia tremenda" que se anule esa conferencia de Leopoldo López, "referente de la lucha por los Derechos Humanos, la democracia y la libertad".



En el mismo sentido, el portavoz adjunto del partido en el Congreso y candidato a presidir la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha señalado que no se puede "permitir que la coacción triunfe sobre la libertad de expresión, ni las amenazas sobre el pluralismo político".



En su iniciativa parlamentaria, la formación naranja reivindica "la libertad de pensamiento y de expresión", especialmente en la universidad, que debe ser, a su juicio, "el centro del intercambio pacífico de ideas y argumentos amparado por un espacio de neutralidad". Por ello, lamenta que "en demasiadas ocasiones" haya partidos políticos que intentan "arrebatar esa neutralidad y esa libertad".



CRITERIO "ABSOLUTAMENTE ARBITRARIO" DE LA DECANA



En el caso del acto con Leopoldo López, considera que la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología lo ha cancelado basándose en un criterio "absolutamente arbitrario", generando con ello "inseguridad jurídica" a la comunidad universitaria.



"Una vez más, se priva a los estudiantes e interesados en acudir a un acto en esta Facultad de poder escuchar diferentes perspectivas", indica Cs, recordando que, en 2010, la entonces portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, no pudo intervenir en un acto porque Pablo Iglesias, actual líder de Unidas Podemos y en aquel momento profesor en ese centro, organizó un escrache en su contra.



Ahora, quien ha impedido que se desarrolle el evento de este lunes, según apunta Ciudadanos, es una profesora que, además, es miembro de la Junta Electoral Central a propuesta de Podemos. Mientras, el Ministerio de Universidades "ha demostrado una vez más su inacción al no asegurar que las universidades españolas respetan el principio de neutralidad", añade.



En relación con esto, pregunta al Gobierno qué acciones está llevando a cabo "para asegurar la neutralidad política de las universidades españolas, evitando así el acoso o la intimidación a miembros de la comunidad universitaria".



Por último, la formación naranja destaca que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ofrecido a Leopoldo López todos los medios y espacios necesarios del Ayuntamiento para que se pueda celebrar el acto y que "la Venezuela demócrata" pueda denunciar en "libertad" la "tiranía" del régimen de Nicolás Maduro, y pregunta al Ejecutivo central si va a apoyar esta iniciativa de Villacís.