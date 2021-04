Tuchel, del Chelsea, no está contento con el nuevo formato de la Liga de Campeones

26 abr (Reuters) - El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, dijo el lunes que no es partidario del nuevo formato de la Liga de Campeones, que obligará a los equipos a jugar más partidos en una campaña y supondrá una carga para los jugadores.

En medio del intento fallido de 12 grandes clubes europeos de formar una Superliga separada, el organismo rector de Europa, la UEFA, aprobó un nuevo formato a partir de la temporada 2024-25 con 36 clubes y equipos que jugarán cuatro partidos más en comparación con el formato actual.

"No estoy seguro de que me guste. Sólo veo más partidos y es difícil que me emocione del todo", dijo Tuchel a periodistas antes de la semifinal de ida del martes contra el Real Madrid.

"Todas estas discusiones sobre la Superliga nos hicieron olvidar el nuevo formato de la Liga de Campeones. ¿Le preguntaron a alguno de los entrenadores o a los jugadores? No lo creo", destacó.

"Tenemos tantos formatos nuevos, con una Nations League (de la UEFA) también (...) No es calidad, sólo son más partidos".

Aunque la UEFA había amenazado con prohibir a los clubes fundadores de la Superliga -entre ellos el Real Madrid y el Chelsea- la participación en las instancias finales de la actual edición de la Liga de Campeones, Tuchel dijo que ambos equipos "merecían" estar en las semifinales.

"No nos lo merecemos por decisiones políticas o por nuestro logotipo, nos lo merecemos porque hemos llegado muy lejos", añadió Tuchel.

"He tenido la suerte de participar desde la fase eliminatoria y nos hemos abierto camino con resultados. Si hay problemas a nivel de política deportiva, hay que solucionarlo a ese nivel". (Información de Rohith Nair en Bengaluru; editado por Christian Radnedge, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)