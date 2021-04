Toronto FC se enfrentará a la mejor versión del Cruz Azul

Alejandro Pozuelo (d) de Toronto FC. EFE/ Stephen Brashear/Archivo

Tampa (Florida, EE.UU.), 26 abr (EFE).- El Toronto FC, de la MLS, vuelve a tener el gran reto de enfrentarse a un equipo mexicano, el Cruz Azul, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, tras haber dado la gran sorpresa de eliminar en los octavos nada menos que al campeón del Torneo de Apertura de la Liga MX, el León.

Ahora, el Toronto FC deberá superar a la "Máquina" que llega en su mejor momento de juego, líder en la clasificación del Torneo de Clausura y gran favorito a estar en las semifinales, de un torneo, que ganó en la edición del 2013-14 y disputó otras dos finales, perdidas, en la temporada 2008-09 y 209-10, al inicio del nuevo formato de competición, iniciado en el 2008.

Aunque el Toronto FC ya tiene experiencia de haberse enfrentado al Cruz Azul en la Liga de Campeones, lo hicieron en la edición del 2010-11, en la fase de grupos, con triunfo y empate, ahora todo es muy diferente.

El Toronto FC, plagado de lesiones de jugadores importantes como el MVP de la liga MLS, el medio volante ofensivo, el español Alejandro Pozuelo, además de Chris Mavinga, Ifunanyachi Achara, Liam Fraser, Julian Dunn y Erickson Gallardo, tampoco ha comenzado bien la liga bajo la dirección de su nuevo entrenador el estadounidense Chris Armas.

Aunque Armas ya podrá contar para el partido de mañana, martes, con el internacional estadounidense Jozy Altidore y el canadiense Jonathan Osario.

El equipo canadiense, que sigue sin poder disputar partidos en su campo del BMO Field, de Toronto, debido a las restricciones del coronavirus, tendrá esta vez como sede el Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), el campo del equipo de los Buccaneers, actuales campeones del Super Bowl LV, que tuvieron el privilegio de jugarlo como locales.

El cambio constante de sede para los partidos de liga en Estados Unidos no ha favorecido el comienzo de temporada del Toronto FC, que sufrió una derrota por goleada de 4-2 ante el Montreal Impact y sacó un empate a 2-2 contra otro equipo canadiense, el Vancouver Whitecaps.

"Cierto que no hemos tenido un buen comienzo de liga, pero la historia esta es una competición muy diferente como demostramos ante el León y creo que podemos seguir por el mismo camino", comentó Armas. "Sabemos de las limitaciones que tenemos, especialmente con las bajas, pero saldremos con mentalidad ganadora".

La misma con la llega el Cruz Azul, que en su último partido de liga vencieron 3-2 al San Luis y siguen al frente de la clasificación del Torneo de Clausura.

La Máquina no tiene ninguna preocupación por lesiones y por el contrario el entrenador peruano Juan Reynoso, que dirige al equipo mexicano, llegará al partido con los internacionales, el arquero Jesús Corona y el delantero Orbelín Pineda, descansados, después que los dejó fuera ante el San Luis.

"Estamos listos para hacer frente a otra eliminatoria importante y debemos llegar mentalizados a hacer nuestro mejor fútbol ante un rival que demostró la clase que posee al eliminar al León", comentó Reynoso. "Es muy importante que saquemos un buen resultado en el partido de mañana, martes, porque nos dará confianza de cara a superar la eliminatoria en nuestro campo".

Reynoso reiteró que para nada dentro del equipo hay presión por mantener el invicto que llevaban desde el pasado enero después de haber comenzado la temporada con dos derrotas, su única preocupación es hacer el mejor fútbol y regresar a México con un buen resultado.

Alineaciones probables:

- Toronto FC: Alex Bono; Auro Junior, Omar González, Luke Singh, Richie Laryea; Ralph Priso, Michael Bradley; Nick DeLeon, Marco Delgado, Noble Okello; Patrick Mullins

Entrenador: Chris Armas

- Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Dominguez, Joaquín Martínez; Rafael Baca, Luis Romo; Roberto Alvarado, Guillermo Fernández, Orbelin Pineda; Jonathan Rodríguez.

Entrenador: Juan Reynoso

Árbitro: Sin designar

Campo: Raymond James Stadium, de Tampa (Florida, EE.UU.).

Hora: 22:00 Hora del Este (02:00 GMT, miércoles, 28 de abril).