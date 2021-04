Tesla supera expectativas y deja a operadores con ganas de más

(Bloomberg) -- Tesla Inc. superó nuevamente expectativas y reportó un séptimo trimestre consecutivo de ganancias gracias a la fuerte demanda de su sedán Model 3. Sin embargo, su perspectiva multianual de crecimiento de 50% en las entregas permaneció sin cambios.

Las ganancias para la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk subieron a 93 centavos por acción sobre una base ajustada, dijo el lunes el fabricante de automóviles con sede en Palo Alto, California, la estimación de los analistas eran de 80 centavos por acción.

Los resultados dan inicio a un año en el que Tesla ampliará sus operaciones en tres continentes, incluida la finalización de nuevas plantas en Austin, Texas y Berlín. La compañía indicó que espera un crecimiento anual de 50% en la perspectiva de entregas “en un horizonte de varios años”.

“Todo está bien, pero no hay muchas noticias y no fue una gran sorpresa”, dijo Gene Munster de Loup Ventures. “Pasó todo lo que la gente pensó que podía pasar”.

Las acciones de Tesla retrocedieron 1,9% a US$724,01 en horario extendido y cerraron la sesión con un alza de 1,2% a US$738,20.

Entregas sin cambios

En 2020, la compañía entregó más de medio millón de automóviles. Durante el primer trimestre de 2021 reportó entregas de 184.800 automóviles en todo el mundo, superando el último trimestre del año pasado en aproximadamente 4.000 vehículos. Analistas dijeron que buscarían más detalles de Tesla en una conferencia telefónica programada para las 5:30 p.m.

“Si bien Tesla se compromete a un crecimiento anual del 50% en las entregas, el enfoque principal de la llamada será que Tesla se incline hacia la entrega de 900.000 vehículos para 2021”, escribió en una nota Dan Ives, analista de Wedbush Securities, después del comunicado de resultados pero antes de la llamada.

El líder del mercado de vehículos eléctricos se enfrenta a una nueva ola de competencia de varios modelos nuevos lanzados este año por empresas emergentes como Rivian Rivian Automotive Inc., respaldada por Amazon.com Inc., y fabricantes ya establecidos como General Motors Co. y Volkswagen AG.

En su reporte trimestral, Tesla buscó dejar claro para los inversionistas la creciente demanda de vehículos eléctricos y sus propios esfuerzos para expandir rápidamente la capacidad de producción. “A medida que más fabricantes de equipos originales se unen a nuestra misión, creemos que la confianza del consumidor en los vehículos eléctricos sigue aumentando y más clientes están dispuestos a hacer el cambio”, dijo en un comunicado.

