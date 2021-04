10/03/2021 Suiza/EEUU.- Nestlé negocia la compra de The Bountiful Company, dueña de Nature's Bounty. Nestlé está manteniendo negociaciones para comprar la empresa de complementos alimenticios The Bountiful Company, dueña de Nature's Bounty, entre otras marcas, según ha informado este lunes en un comunicado. POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA NESTLÉ



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Nestlé está manteniendo negociaciones para comprar la empresa de complementos alimenticios The Bountiful Company, dueña de Nature's Bounty, entre otras marcas, según ha informado este lunes en un comunicado.



The Bountiful Company está controlada desde 2017 por el fondo KKR, cuando la firma se hizo con una participación mayoritaria al comprarla a Carlyle Group por una cantidad no desvelada. A su vez, Carlyle había comprado la empresa en 2010, cuando se llamaba NBTY Inc, por 3.800 millones de dólares (3.142 millones de euros).



"Nestlé anuncia hoy que está manteniendo negociaciones para adquirir todo o parte de The Bountiful Company", ha indicado la empresa suiza en un escueto comunicado.



The Bountiful Company había registrado parte de la documentación previa para salir a Bolsa en Estados Unidos el pasado 13 de abril, por lo que esta operación podría suponer la cancelación del debut en los mercados de la firma.



La empresa cerró su último año fiscal, finalizado en septiembre de 2020, con unos beneficios netos atribuidos de 69,9 millones de dólares (57,8 millones de euros), frente a las pérdidas de 113,9 millones (94,2 millones de euros) del año anterior. De su lado, las ventas netas crecieron un 10%, hasta 2.069 millones de dólares (1.710,7 millones de euros).



La firma dispone de 1.927 millones de dólares (1.593 millones de euros) de deuda neta y de activos valorados en 3.916 millones de dólares (3.238 millones de euros).