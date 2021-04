Somalia.- La ONU pide "calma" y "máxima contención" en Somalia tras los últimos combates en Mogadiscio

01/01/1970 El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi 'Farmajo' interviene ante la Asamblea General de la ONU POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Ascienden a diez los muertos en enfrentamientos entre el Ejército y militares amotinados



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha hecho este lunes un llamamiento a la "calma" y la "máxima contención" en Somalia tras los combates registrados el domingo en la capital del país, Mogadiscio, en medio de la profunda crisis política, ahondada por la decisión de la cámara baja del Parlamento de prorrogar el mandato del presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, pese a que no se han celebrado elecciones.



La Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) ha resaltado que "está profundamente preocupada" por los enfrentamientos y ha hecho hincapié en que "la violencia no es la solución al actual estancamiento político".



"Pedimos urgentemente a todas las partes que reinicien inmediatamente el diálogo", ha manifestado, tras la muerte de al menos diez personas en los combates, que estallaron ante el avance de militares amotinados contra el presidente, conocido popularmente como 'Farmajo', por la extensión de su mandato.



En esta línea, el embajador de la Unión Europea (UE) en Somalia, Nicolás Berlanga, mostró el domingo su "gran preocupación" por la situación y apeló a la "máxima contención", a "preservar las instituciones que pertenecen a todos" y al diálogo.



"La violencia es inaceptable. Los responsables tendrán que rendir cuentas", dijo Berlanga en un mensaje publicado a través de su cuenta en Twitter.



Por su parte, el primer ministro somalí, Mohamed Hussein Roble, se mostró el domingo "profundamente entristecido" por la "tragedia que ha perturbado la seguridad" en Mogadiscio, e hizo un llamamiento a un proceso de diálogo para rebajar las tensiones.



Según las informaciones recogidas por el portal somalí de noticias Goobjoog News, la situación es de relativa calma este lunes en Mogadiscio, si bien durante la noche se han escuchado varias explosiones e intercambios de disparos con armamento pesado en varios puntos de la capital.



En este contexto, han surgido informaciones no confirmadas oficialmente sobre el traslado de 'Farmajo' de su residencia a un complejo con un bunker en la zona después del impacto de varios proyectiles en los alrededores de su casa durante las últimas horas.



Por su parte, el candidato presidencial opositor Abdishakur Warsame, líder del partido Wadajir, el expresidente Hasán Sheij Mohamud y el también opositor Abdirramán Abishakir han denunciado un ataque contra sus domicilios y han acusado a las fuerzas leales al presidente de estar detrás de estos incidentes.



El ministro de Seguridad Interior de Somalia, Hasán Hundubey Jimale, ha rechazado categóricamente cualquier ataque del Ejército contra el expresidente Sheij Mohamud y ha responsabilizado en su lugar a unas "milicias organizadas" que han intentado "causar el pánico en Mogadiscio" en varios intentos "desbaratados por el Ejército".



Entre los amotinados figurarían un antiguo alto responsable de la Agencia de Seguridad e Inteligencia del país, el general Abdirramán Tuyare, y el excomandante del Ejército somalí general Mohamud Koronto, cuyas fuerzas se habrían hecho con la zona de Karaan. Asimismo, se habría amotinado el comandante Saney Abdulé.



CRÍTICAS A 'FARMAJO'



La decisión de la cámara baja del Parlamento se produjo a mediados de abril ante la falta de avances entre las partes sobre la organización de las elecciones, que debieron arrancar en diciembre, y ha desencadenado una catarata de críticas por parte de la oposición y la comunidad internacional.



Así, la Unión Africana (UA) condenó el jueves la extensión del mandato de 'Farmajo' y alertó de que la decisión "socava la unidad y la estabilidad" y "amenaza la relativa paz y seguridad" en el país africano, que hace frente además a los ataques del grupo yihadista Al Shabaab.



Horas antes, el opositor Consejo Nacional de Salvación (CNS) se dirigió al organismo para pedirle que rechace "categóricamente" la ampliación del mandato del presidente somalí, argumentando que "no sólo es ilegal, sino inconstitucional".



En CNS está formado por candidatos de la oposición, que se han unido a los líderes de las regiones de Puntlandia y Jubalandia, muy críticas con el presidente somalí, para abogar por unas elecciones "pacíficas, estables e inclusivas" en el país africano.



Previamente, el Gobierno somalí había rechazado las críticas internacionales y argumentó que la medida busca "proteger las instituciones", si bien la acumulación de las condenas por parte de la comunidad internacional ha provocado que 'Farmajo' vea cómo se acumula la presión sobre él ante la pérdida de apoyos entre sus aliados.



La oposición ha pedido abordar la aplicación del acuerdo de septiembre sobre la formación del comité encargado de las elecciones --cuya composición actual rechazan--, aspectos relacionados con la seguridad del proceso, cambios en la cúpula del Ejército y la Policía y un compromiso de 'Farmajo' a limitar sus competencias, así como que se investigue la represión de las protestas del 19 de febrero, que se saldaron con diez muertos.